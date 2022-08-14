اتحاد الكرة العراقي يؤجل حسم المدرب الأجنبي ليوم غد: إما اسباني أو بلجيكي

شفق نيوز/ اكد الاتحاد العراقي لكرة القدم يوم الاحد، ان اجتماع مجلس الإدارة الحاسم المقرر اليوم تم تأجيله الى يوم غد لاسباب ادارية.

وقال عضو اتحاد الكرة خلف جلال لوكالة شفق نيوز؛ ان اجتماع الحسم الخاص بتسمية مدرب المنتخب الذي كان مقررا اليوم الاحد تقرر تأجيله الى يوم غد الاثنين.

واشار الى انه لحد الان لم يتم الاستقرار على مدرب فقد بقت المفاضلة بين مدربين تم الحصول على موافقتهما رافضاً الإفصاح عن اسميهما.

واشار الى ان الاختيار سينحصر بين مدرب اسباني أو بلجيكي وسيتم الاتفاق في اجتماع يوم غد اختيار أحدهم.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم أعلن في مؤتمره الصحفي الاسبوع الماضي، انه سيعلن اسم مدرب المنتخب في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذي كان مقررا اليوم الاحد.