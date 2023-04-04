اتحاد الكرة العراقي يوقف الدوري الممتاز

شفق نيوز/ اعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة العراقي يوم الثلاثاء، عن توقف الدوري العراقي الممتاز بعد الجولة 23.

وقال عضو لجنة المسابقات في الاتحاد نجم الاوسي لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بعد انتهاء الجولة 23 من الدوري الممتاز العراقي في التاسع من الشهر الحالي سيتم ايقاف الدوري الممتاز لغاية الرابع والعشرين من هذا الشهر".

وأوضح الاوسي؛ أن "قرار التوقف جاء بناء على رؤية اللجنة لتمشية الدور الـ 16 لبطولة كاس العراق التي ستقام يومي 13 و14 وطلب الاندية التي تستعد لخوض مبارياتها في الكأس".

يذكر ان منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العراق ستنطلق في الثالث والرابع عشر من الشهر الجاري، وتقام بنظام خروج المغلوب، وقد أسفرت القرعة عن ملاقاة فريقيّ القوة الجوية والشرطة، والزوراء مع نفط البصرة، ودهوك والطلبة، وأربيل مع نفط الوسط، ونفط ميسان وكربلاء، وأمانة بغداد مع الكرخ، والحدود مع الشرقاط، والبحري والمصافي.