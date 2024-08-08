اتحاد الكرة العراقي يوضح موقف عقد كاساس ويطمئن الجمهور

شفق نيوز/ أعلن اتحاد الكرة العراقي، يوم الخميس، أن عقد مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس مرهون بموافقة المكتب التنفيذي، مطمئنا الجمهور بأنه باق في ادارة تدريب المنتخب.

وذكر عضو الاتحاد غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة المكلفة لمتابعة زيادة عقد كاساس عقدت اجتماعها لمناقشة موضوع طلبه لزيادة مبلغ عقده، مبينا ان اللجنة ناقشت جوانب مهمة ودرست الطلب وسمعت من مدير أعمال كاساس عن موضوع زيادة عقد المدرب ووافقت على الزيادة .

واضاف ان تقرير اللجنة سيقدم إلى مجلس إدارة الاتحاد للبت في القرار النهائي الذي سيرضي الأطراف خلال الاجتماع الدوري المقبل، موضحا أن الزيادة مرهونة بموافقة المكتب التنفيذي بعدما يعرض التقرير عليه لتتم المصادقة عليها أو إبداء الملاحظات او رفضها.

وطمئن الزاملي الجمهور العراقي مؤكدا بأن كاساس باق مع المنتخب العراقي كون مرتبط بعقد رسمي مع المنتخب، وأنه ‏سيتم زيادة عقده واضافة مدرب مساعد جديد له بعد تعاقد مساعده السابق مع نادي الميناء .

‏وأشار إلى أن الاتحاد سبق وأن شكل لجنة برئاسة علي جبار النائب الأول وعضوية يونس محمود النائب الثاني وأحمد الموسوي عضو الاتحاد .