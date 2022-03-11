اتحاد الكرة العراقي يوضح أسباب تأخر منح "الفيزا" لوفد خليجي

شفق نيوز/ أوضح الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم يوم الجمعة، أسباب تأخر منح تأشيرات الدخول لوفد اتحادِ كأس الخليج العربيّ.

وذكر اتحاد الكرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "في يوم السبت الموافق (٢٠٢٢/٢/٢٦) أرسلَ اتحاد كأس الخليج العربي برقيةً إلى الاتحادِ لاستخراج سمة الدخول للوفدِ المُؤلف من سبعة أشخاصٍ والذي يرومُ زيارةَ مدينة البصرة من دون تحديد موعدٍ للزيارة، وكان يوم الأحد (٢٠٢٢/٢/٢٧) عطلةً رسميةً في العراق لمناسبةِ استشهاد الإمام موسى بن جعفر (عليهما السلام)، وفي يوم الاثنين (٢٠٢٢/٢/٢٨) خاطبَ اتحاد الكرة وزارةَ الشباب والرياضة/ دائرة العلاقات والتعاون الدولي لمفاتحةِ وزارة الداخلية/ مديرية شؤون الإقامة لإصدار سمةِ الدخول للوفد".

وأضاف البيان؛ أنه "تم إصدارُ سمات الدخول للوفد (اضطرارية) بتاريخ (٢٠٢٢/٣/٨)، إذ إن يومي (٤-٥/ ٣/ ٢٠٢٢) عطلة رسمية، وأبلغَ الأمين العامّ للاتحاد (محمد فرحان) اتحادَ كأس الخليج العربيّ بأن سمات الدخول تمّ إنجازها، وننتظر تحديدَ موعد الزيارة والاتفاق على منهاجِ هذه الزيارة إلى مدينةِ البصرة".

وتابع؛ أن الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم يدرك "أن اتحاد كأس الخليج العربي يدعم إقامةَ كأس الخليج المُقبلة في البصرة، ويتطلعُ إلى أن تكون نسخةً استثنائيةً لتوافر جميع مُقومات النجاح في العراق. كما إنه من المساندين بقوةٍ لعمليةِ رفع الحظر الدوليّ عن الملاعب العراقية".

وبين أن اتحاد الكرة يتطلع "إلى توخي الدقةِ في نقلِ المعلومات في هذا الوقت الحساسِ الذي يتطلبُ من الجميع العملَ بروحٍ واحدةٍ وبرؤيةٍ واسعةٍ وتطلعاتٍ كبيرةٍ لاستثمار عمليةِ رفع الحظر بطريقةٍ مُنظمةٍ وتحشيد الإمكانات وتسخيرها لاحتضان مباراةِ منتخبنا الوطني وشقيقه الإماراتي في ملعبِ المدينة الدولي في الرابع والعشرين من الشهر الحالي بأبهى صورة".