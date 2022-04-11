اتحاد الكرة العراقي يوضح حقيقة الاتفاق مع البرتغالي كيروش

شفق نيوز/ نفى الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، توصله لاتفاق مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش لقيادة المنتخب الوطني لكرة القدم .

وقال احمد الموسوي عضو الاتحاد العراقي والناطق باسمه، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد ينفي توصله لأي اتفاق مع كيروش"، مشيراً إلى أن "تداول هذا الخبر بوسائل الاعلام وعن لسان صحفيين مصريين بداعي أن كيروش ترك المنتخب المصري لاتفاقه مع الاتحاد العراقي لقيادة فريقه الكروي عار عن الصحة".

وأضاف الموسوي، أن "اجتماعاتنا في اتحاد الكرة ولجنة الخبراء والمستشارين لاتتعدى سوى وضع المعايير المطلوبة في الاختيار للمدرب المقبل"، موضحاً أن "الاتحاد يستغرب ترويج وسائل الاعلام لهذا الموضوع وينفي نفيا قاطعا كل مايتداول بهذا الشأن".

وكان الصحفي المصري محمد شحاته ذكر بأن المدرب البرتغالي كيروش هو من رفض التجديد مع المنتخب المصري ، بسبب اتفاقه مع الاتحاد العراقي منذ شهر .

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس الأحد، الانفصال عن المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي كارلوس كيروش، عقب فشله في قيادة "الفراعنة" للتأهل لمونديال "قطر 2022".