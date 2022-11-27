اتحاد الكرة العراقي يوضح تداعيات ابعاد المدربة الايرانية لمنتخب الصالات النسوي

شفق نيوز/ أوضح الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، الملابسات التي حدث مع مدربة المنتخب النسوي للصالات الايرانية شهناز ياري .

وقال عضو الاتحاد، مشرف المنتخب النسوي فراس بحر العلوم، لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد العراقي تلقى اشعارا من الدولي يؤكد فيه عدم وجود انشطة لصالات النساء لغاية عام 2025، مبينا أن الكتاب وصل منذ أكثر من شهرين وقد استجاب الاتحاد العراقي للقرار الدولي .

وابدى بحر العلوم، استغرابه من تصريحات المدربة الايرانية شهناز ياري بأن الاتحاد ابعدها وانهى خدماتها بسبب مطالبتها بحقوقها المالية، مؤكدا ان الاتحاد لم يغبن حق احد وانها ستستلم راتبها لمدة شهرين .

واشار الى ان، الاتحاد سيستلم الشهر المقبل تخصيصات مالية من الاتحاد الدولي والنقل التلفزيوني وسيسدد للجميع مستحقاته ضمنهم المدربة الايرانية .

وتتهم مدربة المنتخب الوطني النسوي العراقي للصالات الايرانية شهناز ياري، عبر تصريحات أدلت بها إلى وسائل إعلام، الاتحاد العراقي بإنهاء خدماتها بسبب المطالبة بحقوقها