اتحاد الكرة العراقي يوضح بشأن عقوبة بايش: تشمل المنافسات المحلية فقط

شفق نيوز/ أوضح الاتحاد العراقي لكرة القدم يوم الثلاثاء، ان مشاركة لاعب المنتخب الوطني ونادي القوة الجوية ابراهيم بايش فريقه في بطولة الاندية العربية أمام الشباب السعودي قانونية ولا غبار عليها.

وقال عضو الاتحاد والناطق باسمه احمد عودة الموسوي لوكالة شفق نيوز؛ ان "عقوبة ابراهيم بايش تشمل المنافسات المحلية فقط ولا تشمل الخارجية إلا اذا أبلغ اتحاد الكرة العراقي، الاتحاد العربي عن تعميم العقوبة وهذا ما لم نفعله كاتحاد معتبرين العقوبة شأن داخلي".

وعاقبت لجنة الانضباط باتحاد الكرة إبراهيم بايش، لاعب نادي القوة الجوية، بالحرمان من اللعب لمدة سنتين استناداً لأحكام المادة 51 فقرة 2 من لائحة الانضباط، وبدلالة المادة 3 فقرة 3 من لائحة المسابقات للموسم 2022-2023، وذلك في ضوء الأحداث التي رافقت مباراةَ فريقي القوة الجويّة والكهرباء التي جرت على أديم ملعبِ الشعب الدوليّ بتاريخ 2023/4/9 ضمن منافساتِ الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم 2022-2023 واعتداء بايش على حكم اللقاء مهند قاسم.

وخسر فريق القوة الجوية العراقي أمام فريق الشباب السعودي بنتيجة 0-4 في مباراة الإياب التي جرت في منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، التي جرت مساء يوم الأحد في ملعب فيصل بن فهد.

وكانت وسائل اعلام تناقلت أنباء ان الاتحاد العربي في طريقه لاتخاذ عقوبة بشأن نادي القوة الجوية بسبب إشراك ابراهيم بايش في مباراة القوة الجوية أمام الشباب السعودي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.