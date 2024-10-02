اتحاد الكرة العراقي يوافق على تمديد تسجيل لاعبي أندية الدوري الممتاز (وثيقة)

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، حصول الموافقة على تمديد التسجيل في نظاميmyifa , fifa connect) ) لأندية دوري الدرجة الممتازة للموسم 2024 -2025.

‏وجاء التمديد لأجل فتح المجال لبعض الأندية بغية إكمال التسجيل في هذه الأنظمة، كون أغلب الأندية لم تكمل إجراءات الفحص الطبي والتأمين لفرقها في هذه الأنظمة.

‏وأوضح الاتحاد، في كتاب رسمي حصلت عليه وكالة شفق نيوز، أن "التمديد لا يشمل طلب البطاقات الدولية ITC للاعبين في نظام TMS كون موعد الانتقالات والتسجيل الأولي (الصيفية) في هذا النظام، والتي أدرجت في أنظمة الاتحاد الدولي، ستنتهي اليوم (2 تشرين الأول) الحالي".

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، قررت تأجيل موعد انطلاق الدوري العراقي الممتاز إلى يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بعد أن كان مقررًا أن يبدأ في 11 تشرين الأول الحالي.

وجاء القرار كجزء من الجهود التنظيمية التي تهدف إلى تحسين استعداد الفرق وضمان تقديم موسم رياضي مميز.

وتقام منافسات الدوري العراقي الممتاز بنظام الدوري العام ذهاباً وإياباً.

يذكر أن 20 فريقا يشاركون في منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم للموسم 2024-2025.