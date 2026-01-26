اتحاد الكرة العراقي يوافق بالإجماع على "خارطة الانتخابات"

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، الموافقة بالإجماع على خارطة الطريق المقترحة للعملية الانتخابية للاتحاد المرسلة إلى الاتحادين الدولي والآسيوي.

جاء ذلك خلال عقد الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاثنين، اجتماعاً في مقر الاتحاد، بحضور رئيس الاتحاد عدنان درجال، والنائب الأول لرئيس الاتحاد علي جبار، والنائب الثاني يونس محمود، وأعضاء المكتب التنفيذي، والأمين العام محمد فرحان؛ لمناقشة رسالة الاتحادين الدولي والآسيوي المتضمنة خارطة الطريق المقترحة للعملية الانتخابية للاتحاد.

وبحسب بيان للاتحاد ورد لوكالة شفق نيوز فإن "رئيس الاتحاد عدنان درجال أكد أن الفترة المقبلة تحتاج إلى عمل جاد لتوفير جميع مستلزمات نجاح المنتخب الوطني في الاستعداد إلى الملحق العالمي، وتخطي المباراة الحاسمة، وتحقيق حلم الملايين بالوصول إلى المونديال المقبل، وتكرار إنجاز مكسيكو 1986".

وتابع البيان "بعدها تم التصويت بالإجماع على خارطة الطريق المقترحة للعملية الانتخابية المرسلة إلى الاتحادين الدولي والآسيوي".

وفي 12 كانون الثاني/ يناير الجاري كشف الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم، عن خارطة الطريق الخاصة بالعملية الانتخابية الجديدة للاتحاد العراقي لكرة القدم، والتي تضمنت المراحل والمواعيد التالية.

ووفقاً لوثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن الإعلان عن موعد الاجتماع الأول للجنة التنفيذية للاتحاد العراقي لكرة القدم سيكون في 12 كانون الثاني/ يناير 2026.

أما عقد الاجتماع الأول للجنة التنفيذية للاتحاد العراقي لكرة القدم سيكون في 26 كانون الثاني/ يناير 2026، وعقد الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية للاتحاد العراقي لكرة القدم، مع إشعار الأمانة العامة، في 9 شباط/ فبراير 2026، بحسب الوثيقة.

وأشارت إلى الإعلان عن الدعوة لعقد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العراقي لكرة القدم وتعميم وثائق الدعوة في 11 آذار/ مارس 2026، وعقد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العراقي لكرة القدم لانتخاب اللجنة الانتخابية في 26 آذار/ مارس 2026، فضلاً عن توجيه الدعوة لعقد المؤتمر الانتخابي للاتحاد العراقي لكرة القدم وإطلاق العملية الانتخابية في 29 آذار/ مارس 2026.

كما يتم الموعد النهائي لتقديم طلبات الترشيح في 8 نيسان/ أبريل 2026، ونشر القائمة الرسمية للمرشحين في 8 أيار/ مايو 2026، وعقد المؤتمر الانتخابي الاستثنائي للاتحاد العراقي لكرة القدم في 23 أيار/ مايو 2026.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أوصى في 10 كانون الثاني/ يناير الجاري، بإجراء انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم في الثالث والعشرين من شهر أيار/ مايو 2026، ضمن إطار تنظيم العملية الانتخابية وضمان توافقها مع الأنظمة واللوائح المعتمدة دولياً.

وتأتي هذه التوصية في سياق حرص الفيفا على دعم استقرار العمل الإداري والمؤسسي للاتحاد العراقي لكرة القدم، وبما يسهم في تعزيز الحوكمة وتطوير كرة القدم العراقية خلال المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن تتخذ الجهات المتخصصة في الاتحاد العراقي لكرة القدم، الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التوصية، بما يضمن سير الانتخابات بشفافية ونزاهة، وبما ينسجم مع متطلبات الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.