اتحاد الكرة العراقي ينفي نيته تقليص الاندية النفطية الرياضية

شفق نيوز/ نفى الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، نيته تقليص الأندية النفطية الرياضية بالاتفاق مع وزارة النفط، مؤكداً أنه يتعامل مع جميع الأندية بالتساوي.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه يستغرب الأنباء المتداولة عن عقد لقاءٍ بين رئيس الاتحاد عدنان درجال ووزير النفط حيان عبد الغني في الأيام الماضية بخصوص تقليص الأندية النفطية.

وأكد أن "هذه الأخبار عارية عن الصحة، ولا تمت للحقيقة بأي صلةٍ، لأن رئيس الاتحاد لم يلتقِ وزير النفط أصلاً، والاتحاد يتعامل مع جميع الأندية الرياضية بصورةٍ متساويةٍ، ويقف معها على خطٍ واحدٍ، وبحياديةٍ تامةٍ، لاسيما أنه يستعد في الموسم المقبل لإطلاق دوري المحترفين".

وأضاف "تحظى الأندية النفطية باحترامٍ كبيرٍ وتقديرٍ من الاتحاد، وهو في تواصلٍ دائمٍ معها لأنهم شركاء في النجاح والعمل المستقبلي".

ودعا الاتحاد إلى "نقل الأخبار من مصادرها الرئيسية الموثوقة، والابتعاد عن الدخول في متاهات التأويلات، وإرباك الوسط الرياضي، وضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات، مع الأمنيات بالموفقية والنجاح للأندية العراقية كافة".