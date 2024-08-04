اتحاد الكرة العراقي ينفي زيادة عقد كاساس ويعلن عن اجتماع حاسم

شفق نيوز/ نفى الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، صحة الأنباء المتداولة حول زيادة عقد مدرب المنتخب الوطني، الإسباني خيسوس كاساس.

وقال عضو الاتحاد غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "الأنباء حول زيادة عقد كاساس غير صحيحة، ولا يوجد أي قرار صادر من اتحاد الكرة بشأن هذا الموضوع".

وأضاف الزاملي أن "الاتحاد سيعقد اجتماعاً استثنائياً يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة 4:00 عصراً في مقر الاتحاد لمناقشة موضوع عقد كاساس، والتداول حوله بشكل رسمي".

وأوضح الزاملي أن "المكتب التنفيذي للاتحاد لا يسمح باتخاذ أي إجراءات بشكل شخصي أو ارتجالي دون موافقة مجلس الإدارة، وأن أي قرار بشأن العقد يجب أن يكون ضمن الضوابط المعتمدة".

وأكد الزاملي أن "كاساس ملزم بعقد يمتد حتى نهاية التصفيات الحاسمة، وعقده ثابت، وفي حال تأهل منتخبنا إلى كأس العالم، سيتم تقديم مكافأة مجزية للمدرب وكادره".

وأشار إلى أن "الاتحاد سيناقش موضوع زيادة العقد، الذي طرحه مدير أعمال كاساس، في اجتماع الثلاثاء، وسيتخذ القرار المناسب بناءً على ما سيتم تداوله".

وكانت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قد تناولت خبراً يفيد بأن اتحاد الكرة العراقي يوافق على زيادة عقد المدرب كاسس بقيمة 1,550,000 مليون دولار.