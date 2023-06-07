اتحاد الكرة العراقي ينفي إحالة دوري المحترفين لشركة نشأت أكرم

شفق نيوز/ نفى الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، إحالة إدارة عقد دوري المحترفين على شركة نجم المنتخب السابق نشأت أكرم.

واستغرب الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الأنباء المتداولة بشأن إحالة إدارة ملف عقد دوري المحترفين للموسم المقبل 2023/2024 على شركة "برو" للتسويق الرياضي متمثلة باللاعب الدولي السابق نشأت أكرم ويوسف الخفاجي، وهذه الأخبار عارية عن الصحة، وليس لها أي أساس.

ودعا الاتحاد جميع الأطراف المعنية من وسائل الإعلام كافة، للحصول على الأخبار من مصدرها الرئيسي، لأن إبرام أي عقدٍ أو إحالته على أي جهةٍ أخرى، يتم بعد دراسةٍ مستفيضةٍ ومتأنيةٍ من قبل الاتحاد، ويعرض للتصويت في اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد لاتخاذ القرار المناسب بحقه.

وأعرب الاتحاد عن أمله بتوخي الدقةِ في نقل المعلومات، لأن أي أنباءٍ "كاذبةٍ" سيتحمل ناشرها تبعاتها القانونية.

ويوم الاحد الماضي، تعاقد الاتحاد العراقي لكرة القدم، مع رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا" للإدارة والإشراف على تنفيذ دوري المحترفين والتسويق له، وتنفيذ مشروع "الحلم 2030" الخاص بتطوير المواهب الرياضية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن السوداني رعى توقيع عقدين للشراكة بين الاتحاد العراقي لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني "لاليغا".

ويخصّ العقد الأول، الإدارة والإشراف على تنفيذ دوري المحترفين العراقي، وتعيين مدير تنفيذي إسباني لإدارة المشروع، وكذلك إعداد فريق عمل عراقي، تقوم رابطة دوري المحترفين بتدريبهم لإدارة اللجان العاملة على تنظيم مسابقة دوري المحترفين.

وفي ضوء العقد الأول تتولى الرابطة جميع الإجراءات المتعلقة بتسويق مسابقة الدوري، عبر التنسيق بين الإدارة التنفيذية لدوري المحترفين العراقي والمقرّ الرئيس لرابطة الدوري الإسباني في مدريد.

أما العقد الآخر فهو مشروع "الحلم 2030"، ويتضمن قيام رابطة "لاليغا" بتطوير المواهب الرياضية العراقية في مجال كرة القدم، كما تتولى الرابطة إقامة الدورات التدريبية والتطويرية للعاملين في مراكز الموهبة كافة، من مدربين وإداريين وغيرهم، وتكون هذه المراكز الرافد الرئيس لدعم المنتخبات الوطنية.