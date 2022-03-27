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اتحاد الكرة العراقي ينظر بقضية مستحقات 30 لاعبا مثلوا اندية مختلفة

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-27T13:10:47+0000
اتحاد الكرة العراقي ينظر بقضية مستحقات 30 لاعبا مثلوا اندية مختلفة

شفق نيوز/ دعت لجنةُ شؤون اللاعبين في الإتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم ممثلَ نادي (النجف) للحضور إلى مقرّ الاتحاد، يوم الخميس المقبل، بشأنِ قضية رفعها 30 لاعبا ينشطون في الدوري الممتاز.

وذكر اتحاد الكرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن مُمثل النادي يجب ان يكون ملماً بجميع حيثياتِ الدعوى، وأن يجلب معه كتابَ تخويلٍ رسمي من إدارةِ النادي، ويكون المخول ممثلاً قانونياً.

كما دعا البيان اللاعبين لجلب المُستمسكات الأربعة أو البطاقة الموحدة وما يتعلق بالدعوى من عقود.

واللاعبون المشتكون هم كل من: نور صبري، ومهند كاظم، مظفر جبار، وأحمد عبد السلام، ومحمد موسى، وفرحان شكور، ومصطفى عبد الجليل، وحسين سلمان، وسالار عبد الجبار،

علي حسين، حبيب، وصباح عبد الحسن، أحمد جبار عبود، وعدي عمران، وذو الفقار إياد، وحيدر علي، وصالح سدير، ومحمد سعد جواد، وعلي رشيد خالد، وحاتم عبد الكريم، وسمير عبد الله، وسيف جاسم عبد الجليل، ومهند ناصر شلتاغ، يوسف راضي، وقائد سدير صالح، خلدون إبراهيم، ومحمد ناصر نومي، جلال حسن وأمير حسن علي وزياد أحمد علي وامجد عطوان.

يذكر أن الأسماء المذكورة رفعت شكوى لدى الاتحاد العراقي ودعاوى قضائية ضد اندية عراقية بضمنها نادي النجف بعد ان عجزت عن الحصول على مستحقاتها المالية بعقود مبرمة سابقة مع النادي بالتراضي بعد تمثيلها للنجف في مواسم سابقة وحاليا من اللاعبين من اعتزل ومنهم من يلعب بنادي اخر.

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