اتحاد الكرة العراقي ينضم لاتفاقية الآسيوي في تطوير مدربي حراس المرمى

شفق نيوز/ أعلن الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القدم، يوم الاثنين، عن الانضمام إلى اتفاقيةِ الاتحاد الآسيويّ للعبةِ في تَطويرِ مدربي حراس المرمى.

وقال رئيسُ اللجنة الفنيّة والتطوير وكالةً وسام نجيب صليوه، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "موافقةَ انضمام العراق وصلت اليوم الاثنين فيما يخصُّ تطويرَ مدربي حراس المرمى من خلال الموافقةِ على برنامج ومنهاج الاتحاد العراقيّ المُقدم للجنةِ الفنيّة والتطوير في الاتحادِ الآسيوي".

وأضاف صليوه: "تمت الموافقةُ على مستوى B، وهي التسميةُ الجديدة لشهاداتِ مدربي حراس المرمى، والتي كانت في السابقِ تحت مسمى L2 والتي ستقام في بدايةِ شهر آب/ أغسطس المُقبل من هذا العام، على أن يتمُ تقييمها لينتقل العراقُ إلى أعلى مستوى من الشهادات، وهو مستوى A لمدربي حراس المرمى، والتي كانت تحت مسمى L3، في مطلع العام المُقبل".