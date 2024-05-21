اتحاد الكرة العراقي يمنع مدربيّ المنتخبات من التصريحات الإعلامية

شفق نيوز/ كشف مدرب منتخب الناشئين لكرة القدم، أحمد كاظم، يوم الثلاثاء، أن الاتحاد العراقي لكرة القدم أصدر أمراً بمنع مدربيّ المنتخبات من الإدلاء بأي تصريحات إعلامية.

وقال كاظم لوكالة شفق نيوز، إن "اتحاد الكرة أصدر قراراً يمنع فيه مدربيّ المنتخبات العراقية والمساعدين والمديرين الإداريين من الظهور بوسائل الإعلام".

وأضاف أن "الظهور الإعلامي أو الإدلاء بالتصريحات لا يتم إلا بحصول موافقات رسمية من الاتحاد العراقي لكرة القدم حصراً".

وكان مدرب منتخب شباب العراق لكرة القدم، عماد محمد، قد قال في لقاء تلفزيوني أن مدرب المنتخب العراقي الأول، الإسباني خيسوس كاساس "لم يحقق أي إنجاز على خلاف ما حققته أنا مع منتخب الشباب، وما حققه المدرب راضي شنيشل مع المنتخب الأولمبي"، مضيفاً أن "هناك حملات تسقيط ضد المدرب المحلي".

وفي السياق، قال مدير دائرة المنتخبات العراقية في الاتحاد العراقي لكرة القدم محمد ناصر، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قرار منع ظهور مدربي المنتخبات الوطنية والمساعدين والإداريين يشمل الجميع من دون استثناء".

وبين أن "القرار جاء منسجماً مع رغبة الاتحاد في الحفاظ على إبعاد المدربين من الدخول في بعض الإشكالات التي تحدث بعد إجراء اللقاءات باستقطاع أجزاء من الحديث بما يسبب إرباكاً في الوسط الرياضي".

وأضاف "نعمل على تهيئة جميع الأجواء المناسبة لعمل المدربين من جميع النواحي، ونسعى بجدية إلى استقرار المنتخبات الوطنية لتقديم الأفضل في البطولات الدولية".

وأشار ناصر إلى أن "ظهور مدربي المنتخبات الوطنية جميعاً (الوطني والأولمبي والشباب والناشئين) سيكون من خلال المؤتمرات الصحفية التي يقيمها الاتحاد".

ودعا ناصر وسائل الإعلام كافة إلى "التعامل مع اللقاءات بمهنية عالية وموضوعية، لأننا جميعاً في مركب واحد باتجاه تحقيق منتخباتنا أفضل النتائج في البطولات المقبلة".