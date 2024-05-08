اتحاد الكرة العراقي يمنح 4 أندية الرخصة الآسيوية

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، منح أربعة أندية الرخصة الآسيوية، استعداداً للمشاركة في الاستحقاقات القارية للموسم 2024-2025.

وكانت لجنةُ التراخيص في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم، قد عقدت اجتماعاً بحُضور رئيسها محمد حيدر حسون، وجميع الأعضاء، للتصويتِ على الأنديةِ المرخصة آسيوياً.

واطلعت اللجنةُ بشكلٍ دقيقٍ على الملفاتِ التي تمّ رفعها من قبل الأندية في النظام والتقارير المرفوعة من مديرِ دائرة التراخيص في اتحادِ الكرة عمار عبد الرحمن، وبعد المراجعةِ قررت اللجنةُ منحَ أندية الشرطة والقوة الجوية والزوراء الرخصةَ للمشاركةِ آسيويا. كما قررت أيضا منحَ الرخصة لنادي الكهرباء مع الإنذار بسببِ عدم إكمال رفع ملفات المعيار B.

يشار إلى أن العراقَ يمتلك مقعدين في البطولاتِ الآسيوية، الأول مخصصٌ لبطل دوري نجوم العراق، ويؤهل صاحبه للاشتراكِ في مسابقة النخبة الآسيويّة، والثاني مخصصٌ لبطلِ مسابقة الكأس ويشترك به في مُسابقةِ دوري أبطال آسيا (2).