اتحاد الكرة العراقي يمنح فرصة أخيرة لثلاثة أندية مهددة بالإبعاد

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، منح أندية الميناء والطلبة والكرخ فرصة أخيرة قبل اتخاذ عقوبات بحقها.

وقال رئيس لجنة التراخيص في اتخاد الكرة ماجد ثامر الماجدي لوكالة شفق نيوز، "لقد امهلنا الاندية الثلاثة لغاية 30 من هذا الشهر لدفع المستحقات والديون للاعبين والمدربين كاجراء اخير لانهاء التزاماتها مع اللاعبين والمدربين".

وتابع، "في حال عدم التسديد سيذهب الاتحاد لقرار بمنع الاندية الثلاثة من اللعب بالدوري الممتاز لهذا الموسم".

ولفت الماجدي الى ان "الاتحاد العراقي سيرفع توصيته بارسال اسماء الاندية الثلاثة للاتحاد الاسيوي كاجراء لابد منه ليخلي ذمته من الموضوع".