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اتحاد الكرة العراقي يمنح الحرية لرؤساء اللجان باختيار الأعضاء

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-24T08:55:24+0000
اتحاد الكرة العراقي يمنح الحرية لرؤساء اللجان باختيار الأعضاء

شفق نيوز / أكد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم ومشرف المنتخب الأولمبي غانم عريبي، يوم الأحد، منح الحرية لرؤساء اللجان باختيار أعضائها

وقال عريبي، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد سيشكل لجانه على ان يتحمل كل المسؤوليات ويكون كل رئيس لجنة في الاتحاد هو المسؤول عن تسمية أعضاء لجنته بعد استحصال موافقة اتحاد الكرة".

وأضاف أن "هناك بعض المشكلات التي واجهت عمل الاتحاد وهي متراكمات الاتحاد السابق ويتم العمل على حلها وجعل الحالة طبيعية وتسير بالنهج الصحيح".

وأشار عريبي، إلى أن "أي رئيس لجنة يجب أن يختار الأعضاء وفق معايير خاصة، على ألا يعمل في مجال رياضي آخر كي لا تتضارب المصالح وتدخل الأمور في ازدواجية المناصب".

وفي شأن آخر، أكد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم ومشرف المنتخب الأولمبي غانم عريبي، أن "المنتخب الاولمبي جاهز للتصفيات الاسيوية ولقاء المالديف في مستهل مشواره في التصفيات المؤهلة لنهائيات اسيا.

وأوضح عريبي، أن "المنتخب الأولمبي يمتلك لاعبين على مستوى عال وسيكونون خير رافد للمنتخب الوطني قريباً لما يضمه المنتخب من عناصر أثبتت جدارتها في غرب آسيا".

يذكر أن وفد المنتخب الأولمبي لكرة القدم، وصل أمس السبت إلى العاصمة البحرينية المنامة، وذلك لخوض التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً والتي ستقام في أوزبكستان العام المقبل.

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