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اتحاد الكرة العراقي يلوح بموقف "قوي" اذا حرمت البصرة من خليجي 25

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-30T08:22:02+0000
اتحاد الكرة العراقي يلوح بموقف "قوي" اذا حرمت البصرة من خليجي 25

شفق نيوز/ لوح الاتحاد المركزي لكرة القدم العراقي، اليوم الخميس، بموقف "قوي" في حال حرمان العراق من استضافة بطولة خليجي 25.  

وقال عضو اتحاد الكرة والمتحدث باسمه احمد عودة الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع محافظة البصرة و اتحاد الكرة العراقي انجزت اغلب متطلبات ملف استضافة كأس الخليج، مشيراً إلى أن البصرة جاهزة لاستضافة الاخوة الخليجيين باستثناء بعض الامور البسيطة جداً التي ستنجز قريباً.

وأضاف الموسوي، أن البصرة تمتلك ملاعب جاهزة وحديثة للعب الى جانب ملاعب التدريب فضلاً عن فنادق حديثة مستعدة لاستضافة المنافسات، موضحاً أن اهم نقطة في استضافة خليجي البصرة هو تواجد فندق مثالي لكبار الشخصيات الى جانب الملاعب وباقي المتطلبات الجاهزة .

ولفت الموسوي، إلى أن اللجنة التي حضرت في المرة الاخيرة للعراق واطلعت على البصرة اقتنعت تماماً بامكانيات وقدرة المحافظة على استضافة خليجي 25 في الوقت المحدد، مبيناً أن أن يوم  31 من حزيران العام المقبل هو الموعد الاخير للبت في القرار النهائي للأتحاد الخليجي بخصوص من سينظم خليجي 25.

وأشار إلى أن  البصرة هي الاقرب لاستضافة البطولة الخليجية المقبلة، مشدداً أنه في حال تم حرمان البصرة من استضافة خليجي 25 فسيكون لنا موقفاً قوياً تجاه هذا القرار وسيعلن في حينها .

وكان الاتحاد الخليجي قد وضع الكويت بديلاً للبصرة في حال عدم حصول العراق على حق الاستضافة .

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