اتحاد الكرة العراقي يلغي بطولة كأس العراق ويستحدث دورياً جديداً

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، عن إلغاء المباريات المتبقية من بطولة كأس العراق لمنح لاعبي المنتخب وقتاً للإعداد للمنافسات المقبلة، فيما أشار إلى استحداث دوري جديد.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "انطلاقاً من حرص الاتحاد على توفير أفضل الظروف لإعداد المنتخبات الوطنية المختلفة، قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم إلغاء ما تبقى من منافسات بطولة الكأس للموسم الحالي؛ وذلك بسبب ارتباط المنتخب العراقي بالمشاركة في نهائيات كأس العالم، إضافة إلى المعسكر الذي سيقام للمنتخب الأولمبي في تركيا، الأمر الذي يتطلب تفرغ أغلب اللاعبين خلال المرحلة المقبلة".

وأضافه أنه سيتم افتتاح الموسم المقبل للدوريات الكروية بصورة حديثة تواكب تطلعات الشارع الرياضي، والعمل على إطلاق بطولة سوبر جديدة، وبنظام مختلف، لتكون انطلاقة مميزة للموسم الكروي المقبل.

وأكد الاتحاد أن المرحلة المقبلة ستشهد تحضيراً مبكراً وشاملاً لإقامة مسابقات الموسم الجديد بصورةٍ أفضل من النواحي التنظيمية والفنية والتسويقية، وبما يحقق تطلعات جماهير الكرة العراقية، ويعزز مكانة البطولات المحلية.