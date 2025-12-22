اتحاد الكرة العراقي "يلجأ" للحكومة لتسديد مستحقات شركة رياضية

شفق نيوز- بغداد

كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، أنه "لجأ" إلى الحكومة لتسديد مستحقات إحدى الشركات الرياضية المتعاقدة معها بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها.

وقال عضو الاتحاد غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد مدين بمبلغ ثلاثة ملايين دولار لشركة (جاكو) الألمانية للتجهيزات الرياضية التي تم التعاقد معها لتجهيز المنتخبات كافة، في حين أن الاتحاد يعاني حالياً من ضائقة مالية تحول دون تسديد المبلغ في الوقت الراهن".

وأوضح أن "المهلة التي حددتها الشركة قصيرة جداً لا تتجاوز 25 يوماً، بحسب البيان الرسمي الصادر عنها، والاتحاد لا يملك هذا المبلغ حالياً".

وأضاف أن "اتحاد الكرة قرر مخاطبة الجهات الحكومية من أجل تأمين صرف المبلغ المطلوب وإنهاء هذه الأزمة"، لافتاً إلى أن "الدولة تمثل الخيار الوحيد أمام الاتحاد في هذه المرحلة".

وأشار الزاملي إلى أن "الاتحاد يعتزم التوجه للتعامل مع شركة (أديداس) في المرحلة المقبلة لتجهيز المنتخبات الوطنية".

وفي وقت سابق اليوم، قالت شركة "جاكو" الألمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن عقدها مع اتحاد الكرة العراقي انتهى في شهر أيلول/ سبتمبر 2025، "ولكن الاتحاد العراقي قرر تمديد العقد لنهاية العام، مع العلم أن الاتحاد اجتمع واخذ قرار التمديد دون الرجوع والتباحث مع الشركة".

وأضافت: "الاتحاد لم يلتزم بتسديد مستحقات الشركة بالمواعيد المتفقة عليها وبذلك ترتبت على الاتحاد فوائد كبيرة ومتراكمة منذ أكثر من أربع سنوات".

وأكدت الشركة أنها خلال الفترة من شهر أيلول/ سبتمبر الماضي ولغاية الآن زودت الاتحاد بأكثر من 10 شحنات تلبي طلبات المنتخبات الوطنية

جميعاً

وتابعت: "الاتحاد ينوي التعاقد مع شركة رياضية أخرى مع العلم أنه مطلوب لشركة جاكو مبالغ كبيرة وهذا غير مقبول، وعلى الاتحاد تسديد جميع مستحقات الشركة قبل التفاوض أو الاتفاق مع أي شركة أخرى لتفادي الإجراءات القانونية".

وأوضحت الشركة أنها "أوقفت الإجراءات القانونية بالتوجه إلى محكمة كاس بحق الاتحاد العراقي بداية 2024 عندما خرق الاتحاد أهم شروط التعاقد بارتداء تجهيزات رياضية من شركة أخرى خلال كأس آسيا الأخيرة في قطر وذلك بعد التواصل مع رئيس الاتحاد ودعوته إلى ألمانيا والقيام بزيارة الشركة وإزالة الخلافات".

وأردفت أنه تم "تقديم الوعود بتسديد جميع مستحقات الشركة والاتحاد قام بتسديد دفعة تحت الحساب بدون فوائد وبعدها ولغاية اليوم لم يتوقف من إرسال طلبيات لتجهيز المنتخبات والشركة لم تتردد بشحن جميع الطلبات مع العلم بان الاتحاد لم يفي بالوعود بالدفع".

وحذرت الشركة أن "محاولة الاتحاد الاتفاق مع شركة أخرى قبل تسديد مستحقات جاكو سوف لا يترك للشركة أي سبيل آخر، بل الاتجاه إلى محكمة كاس كجهة لفض النزاعات بين الطرفين كما مدون في العقد لنيل حقوق الشركة كاملة".

وختمت بالقول إنها أمهلت الاتحاد العراقي لغاية 15 كانون الثاني/ يناير 2026 لتسديد جميع مستحقات الشركة.