اتحاد الكرة العراقي يكشف منهاج اجتماع الهيئة العامة المقبل

شفق نيوز/ أكد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم فراس بحر العلوم، يوم الخميس، أن اجتماع الهيئة العامة للاتحاد المقرر انعقاده يوم السبت المقبل سيعقد بموعده في العاصمة بغداد دون تأجيل.

وقال بحر العلوم لوكالة شفق نيوز إن "الاتحاد ابلغ الهيئة العامة وعددها 66 عضوا للحضور الى اجتماع السبت المقبل لمناقشة جدول اعمال الاجتماع والمقترحات المقدمة من قبل الهيئة العامة والمكتب التنفيذي نقاط مهمة تخص الكرة العراقية بشكل عام".

وأضاف أنه "سيتم خلال الاجتماع المصادقة على التقريرين المالي والاداري من خلال تصويت أعضاء الهيئة العامة التي ستحضر الاجتماع".

وأشار إلى أن الاتحاد انهى الاجراءت التنظيمية كافة لعقد الاجتماع الدوري الذي حدد إقامته بعد غدٍ السبت.

وبين بحر العلوم أن آخر اجتماع كان في الـ30 من شهر كانون الأول/ ديسمبر 2023، أما الاجتماع الآخر فكان مقررا في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2024 لكن بسبب بطولة الخليج تم تأجيله للموعد الجديد.

من جانب آخر نفى بحر العلوم ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن رفعه شكوى للجنة الانضباط ضد النائب الثاني يونس محمود.

وأكد أن "أي خلاف لا يوجد بينه وبين يونس محمود وان العلاقة طيبة، ومن غير الممكن أن أرفع ضده أي دعوة ومن أي نوع".

وتابع الحديث بأنه "لا توجد كتلة معارضة ثالثة يشكلها يونس محمود وما تداولته بعض وسائل الاعلام عار عن الصحة وعليها توخي الدقة في نقل الانباء واخذ المعلومة من المصدر".