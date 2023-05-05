اتحاد الكرة العراقي يكشف لغز الوفد النسوي في فرنسا

شفق نيوز / كشفت الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، عن هوية اللاعبة التي تركت وفد إقليم كوردستان في معسكره بفرنسا .

وقالت رئيسة اللجنة النسوية في الاتحاد، رشا طالب، لوكالة شفق نيوز، إن "اللاعبة التي اختفت من الوفد هي لاعبة من كوردستان وتحديداً من سنجار وتدعى (هيفاء جوديدة)"، نافية أن "تكون هناك لاعبة أخرى تركت الوفد العراقي بعد التأكد من الجهات المعنية".

وأضافت طالب، أن "اللاعبة هيفاء من أهالي سنجار، وهي من الإيزيديات المهجرات وتسكن مع أسرتها في مخيمات إقليم كوردستان"، مؤكدة أن "الاتحاد غير معني بالوفد الحالي في فرنسا، لأن الوفد أقام معسكره بتسمية من الاتحاد الكوردستاني، وعلى نفقته أيضاً".

وأوضحت أن "الاتفاقية الخاصة بتطوير الكرة النسوية عقدت مع ثلاثة أطراف العام الماضي، والتي جمعت الاتحاد العراقي والكوردستاني والفرنسي"، مبينة أن "الوفد التابع لاتحاد الكرة العراقي شارك قبل أشهر في معسكر فرنسا وكانت المشاركة ذو فائدة كبيرة".

وكان مدرب منتخب العراق النسوي لكرة القدم قاسم جميل، قد نفى في وقت سابق من يوم الجمعة، أنباء هروب لاعبة من وفد المنتخب العراقي الذي يعسكر حالياً في فرنسا لتطوير الكرة النسوية.

يشار إلى أن لاعبة على الأقل من وفد المنتخب كرة القدم النسوي العراقي قد هربت طلباً للجوء في فرنسا.

يذكر أن الاتحاد العراقي لكرة القدم، أطلق العام الماضي مشروع رعاية كرة القدم النسوية بالتعاون مع السفارة الفرنسية والاتحاد الفرنسي لكرة القدم، والذي يشمل رعاية وتطوير 100 لاعبة لثلاث فئات، فضلاً عن 30 مدربة و30 حكماً و30 من القيادات الإدارية، ومن جميع المحافظات.