اتحاد الكرة العراقي يكشف لشفق نيوز تفاصيل اجتماعه مع شنيشل وكاساس

شفق نيوز/ كشف الاتحاد لكرة العراقي، يوم الاثنين، تفاصيل الاجتماع الأخير الذي جمع الاتحاد بمدربيّ منتخبيّ العراق، راضي شنيشل، وخيسوس كاساس، مبيناً أن كل المحاور صبت لمصلحة إنجاح مهمة المنتخبين والتنسيق بينهما من أجل عدم تقاطع العمل فيما يخص دعوة اللاعبين.

وقال عضو الاتحاد غالب الزاملي لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد وضع بالحسبان أن المنتخب الأول سيخوض مباراتين إذ يلاقي إندونيسيا في السادس من حزيران/ يونيو المقبل في إندونيسيا، ويواجه منتخب فيتنام في العراق يوم 11 من الشهر نفسه".

وأضاف "كما أن المنتخب الأولمبي سيدخل معترك أولمبياد في باريس شهر تموز/ يوليو المقبل ضمن المجموعة الثانية بالأولمبياد إلى جانب منتخبات المغرب والأرجنتين وأوكرانيا".

وتابع "الاتحاد اتفق مع المدربين لوضع منهاج وآلية تخدم المنتخبين الوطنيين للمهمتين الأهم في مسيرتهما للمرحلة المقبلة".

وأكد الزاملي أن "الاتحاد سيقيم معسكراً تدريبياً للأولمبي العراقي في باريس قبل انطلاق المنافسات الأولمبية بعشرة أيام"، مبيناً أنه "جرى التنسيق لتأمين مباراتين وديتين خلاله مع منتخبي باروغواي ونيوزلندا، أما بالنسبة للمنتخب الأول فسيكون له ترتيب آخر يتم من خلاله تجهيز اللاعبين للمباراتين المقبلتين في حزيران/ يونيو المقبل".

وأشار إلى أن "الاتحاد حريص على إكمال دوري نجوم العراق في الموعد المقرر له، بغية تفريغ اللاعبين لاسيما مع المنتخب الأولمبي الذي ستكون مبارياته خارج أيام الفيفا دي".

وبين الزاملي أن "الاتحاد من جانبه سيوفر للمنتخبين كل الأمور الإدارية والتنظيمية ليدخل المنتخبان في منافسات حساسة"، مشيراً إلى أن "الجهازين الفنيين للمنتخبين كانا على مستوى عالٍ من التعاون فيما بينهما مما يدل على تفاهم الطرفين بكل الجوانب التي تنجح مهمة منتخبينا خلال المرحلة المقبلة".