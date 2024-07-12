اتحاد الكرة العراقي يكشف عن آلية مباريات الـ"بلي اوف" لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم عن لوائح مباريات الـ"بلي اوف" الخاصة بمنافسات فرق المقدمة بدوري نجوم العراق لكرة القدم، وذلك للمشاركة في البطولات الخارجية المقبلة للاندية.

وقال عضو اتحاد الكرة فراس بحر العلوم لوكالة شفق نيوز، إن "مباريات الـ"بلي اوف" لفرق المقدمة ستكون حسب لوائح الاتحاد على النحو التالي: الفريق الثاني في ترتيب دوري نجوم العراق سيلاقي الخامس، بينما يلاقي صاحب المركز الثالث ، صاحب المركز الرابع في الترتيب، وقد تم تحديد يوم 18 من تموز الحالي موعدا لاقامة المباراتين".

وأضاف بحر العلوم؛ ان "الفائزين سيتواجهان فيما بينهما، وسيشارك الفائز منهما في بطولة الاندية العربية، اما الخاسر فسيشارك في بطولة الاندية الخليجية وقد حدد يوم 22 من تموز الحالي لإجراء المباراتين".

واشار الى ان "الفريق المتوج بلقب نجوم العراق، وهو الشرطة فإنه حجز مقعداً مباشراً في بطولة نخبة أندية آسيا، اما الوصيف وهو فريق القوة الجوية فحجز مقعدا مباشراً في بطولة كاس الاتحاد الاسيوي".