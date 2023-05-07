اتحاد الكرة العراقي يكشف خارطة طريق منتخب الشباب ورحلته إلى الأرجنتين

شفق نيوز/ كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، خارطة طريق منتخب الشباب بعد معسكره في إسبانيا استعدادا لبطولة كأس العالم المقررة في الأرجنتين.

وقال عضو اتحاد الكرة فراس بحر العلوم، لوكالة شفق نيوز، ان "الاتحاد وبالاتفاق مع الكادر التدريبي للمنتخب حدد سفر المنتخب قبل أسبوع من انطلاق بطولة كأس العالم التي ستنطلق منافساتها في العشرين من الشهر الجاري".

واضاف ان "الاتحاد سيؤمن مباراة ودية خلال الأيام السبعة مع احد المنتخبات التي ستشارك في البطولة شرط ألّا يكون من أحد المنتخبات التي وقعت معنا في المجموعة الخامسة".

كما أشار بحر العلوم الى ان "الاتحاد سيخصص طائرة على نفقته في حال لم تتم تهيئة طائرة من قبل الحكومة العراقية، وذلك لنقل اللاعبين من اجل ألّا يتعرضوا لإرهاق وصعوبة التنقل ولاسيما أن طريق السفر طويل يستغرق 16 ساعة".

وتابع بالقول ان "الاتحاد خصص طباخاً للمنتخب لإعداد وجبات الطعام للاعبين كون التغذية هناك في الارجنتين لا تتناسب مع اذواق لاعبينا وربما تؤثر على صحتهم".

بحر العلوم لفت الى ان "الاتحاد العراقي سيرسل اسماء 21 لاعبا ضمن القائمة النهائية التي سيختارها المدرب عماد محمد لتمثيل العراق في البطولة، وآخر موعد لإرسال الأسماء هو العاشر من الشهر الجاري".

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للشباب قد أعلنت جدول مباريات منتخب العراق للشباب لكرة القدم في نهائيات كأس العالم تحت 20 سنة، والذي يقع ضمن المجموعة الخامسة، المقرر انطلاقها في العشرين من الشهر الجاري بدولة الأرجنتين.

وسيلتقي منتخب الشباب مع نظيره الأوروغواي يوم الاثنين الموافق 22 من أيار، بينما يلاقي في ثاني مواجهاته منتخب تونس يوم الخميس الموافق 25 من ايار، ويلاقي منتخب انكلترا في آخر مواجهاته يوم الأحد الموافق 28 من أيار، وستكون جميع المباريات على ملعب دييغو ارماندو مارادونا.