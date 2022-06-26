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اتحاد الكرة العراقي يكشف خارطة طريق تعاقده مع المنتخب الأجنبي: تريثنا لهذه الأسباب

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-26T08:41:26+0000
اتحاد الكرة العراقي يكشف خارطة طريق تعاقده مع المنتخب الأجنبي: تريثنا لهذه الأسباب

شفق نيوز/ كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم خارطة الطريق الخاصة بتسمية مدرب منتخب البلاد لكرة القدم بعد تأخر تسميته.

وقال عضو اتحاد الكرة الناطق الإعلامي للاتحاد أحمد عودة الموسوي لوكالة شفق نيوز؛ إن "الاتحاد قرر التريث التعاقد مع مدرب المنتخب الأجنبي حاليا للتأني في الاختيار وعدم الاستعجال ولوجود فسحة طويلة قرب أول استحقاق رسمي وهو خليجي 25 والمقرر يوم 6 من كانون الثاني من العام المقبل".

واوضح ان "الاتحاد درس استعدادات المنتخب من كافة جوانبه ورأى ان شهر آب المقبل هو أنسب وقت للتعاقد مع المدرب الجديد".

واكد ان "حسم تسمية المدرب سيكون في آب المقبل بغية تشكيل المنتخب وفق اختياراته ليكون المنتخب جاهزا في تسمية اولية لخوض مباراة ودية شهر ايلول المقبل في (الفيفا دي)".

وتابع الموسوي؛ ان "المدرب سيبدأ بإعداد المنتخب الوطني من خلال متابعته للدوري العراقي الذي من المقرر انطلاقه شهر ايلول المقبل وسيتم اختيار أبرز لاعبي المنتخب الوطني من قبل المدرب للبدء في إدادهم".

واشار الى ان "المدرب المقبل بعد إعداده وتهيئته للمنتخب الوطني الجديد سيكون جاهزا لتمثيل الكرة العراقية في خليجي 25"، لافتا إلى ان الاتحاد لم يحدد مدربا اجنبيا معينا بعد، ومازال يدرس بدقة سير ذاتية لخيرة مدربي العالم".

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