اتحاد الكرة العراقي يكشف تفاصيل إعادة تقنية الـVAR للدوري: جولة واحدة فقط

شفق نيوز/ أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاقٍ يمنح ترخيصًا مؤقتًا يسمح باستمرار تقنية الـVAR خلال الجولةِ الحالية فقط، داعياً إلى إنهاء الأزمة المالية من قبل شبكة الإعلام العراقي.

وقال الاتحاد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "لضمان نزاهةِ المُسابقات المحلية، والارتقاء بمستوى الدوري العراقيّ، وفي ظل الظروفِ المالية الطارئة التي تواجهها شركةُ عشتار، الجهة المسؤولة عن تقنية الـVAR وإنتاج المباريات، تم عقدُ اجتماعٍ طارئٍ برئاسةِ رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم الكابتن عدنان درجال، وبحُضور المديرِ المفوضِ لشركة عشتار محمد هيجل، لبحثِ السبل الكفيلة بإيجادِ حلٍ مؤقتٍ لاستمرار عمل التقنية".

ولفت إلى أنه "بعد ساعاتٍ من المناقشاتِ والمفاوضات مع الشركةِ العالمية المرخصة للتقنية في العراق، وبـتدخلٍ مباشرٍ من رئيسِ الاتحاد، تمّ التوصلُ إلى اتفاقٍ يمنح ترخيصاً مؤقتاً يسمح باستمرار تقنية الـVAR خلال الجولةِ الحالية فقط، وذلك لإتاحةِ الفرصة أمام الجهاتِ ذات العلاقة لحل الأزمةِ المالية، وتوفير السيولة المطلوبة لتجديدِ التراخيص بشكلٍ كاملٍ".

وبين الاتحاد، أنه "قدر تعلق الأمر بنا، استطعنا أن نكسبَ جولةً واحدةً فقط، وبعدها لن تكونَ لدينا خياراتٌ مع الأسفِ ما لم يتمّ حل الأزمةِ المالية، وتسوية الالتزامات المترتبة.

وأوضح البيان، أن "الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم قام بمخاطبةِ شبكة الإعلام العراقيّ للمطالبةِ بتصفيةِ جميع المُستحقات المالية المتعلقة بالاتحادِ وشركة الإنتاج، وذلك لضمان دفعِ أجور الحكام، وتوزيع حصة الأندية، وتسوية مستحقات الإنتاج، بما يسهم في استقرار الأجواءِ التنافسيّة، وضمان استمرارية المسابقة بشكلٍ يليق بمكانةِ الدوري العراقي".

وأكد الاتحادُ العراقيّ، التزامه التامّ بـ"تطوير المسابقات المحلية، والعمل على توفير جميع الوسائل التي تضمن ظهورَ الدوري العراقيّ بالصورةِ التي تعكس تطورَ الكرة العراقيّة، وصولًا إلى الهدفِ الذي تمّ وضعه مسبقًا بجعل الدوري العراقي ضمن أقوى الدوريات في القارةِ الآسيويّة".

وختم بالقول: "نثمن تفهمَ جمهورنا الكريم لهذه الظروف، وهذه الخطواتَ جاءت لضمانِ استمرارية المسابقة، وعدم التأثير على سيرها، ونتمنى على جميع الجهاتِ ذات العلاقة التعاونَ لحل هذه الأزمة في أسرع وقتٍ ممكن".

وكانت لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد أكدت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن تسمية الطواقم التحكيمية للدور الـ21 مع حكام الـVAR الذين يديرون المنظومة خلال المباريات.

وقال رئيس لجنة الحكام محمد عرب، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد العراقي لكرة القدم أمّن تقنية الـVAR بالنقل التلفزيوني، ولا يوجد أي توقف للمنظومة خلال سير المواجهات".

وكانت أندية دوري نجوم العراق، قد أعلنت عن رفضها خوض مبارياتها بدون تقنية الفيديو المساعد VAR، وذلك بعد قرار شركة عشتار الناقلة لدوري النجوم بإيقاف الخدمة لعدم تسلمها مستحقاتها هذا الموسم.

كما كشف حكام العراق، عن تداعيات تحكيمية فنية صعبة سيعانون منها في ادارة مباريات دوري نجوم العراق لكرة القدم في الجولات المقبلة، ولا سيما مع غياب منظومة الـVAR.