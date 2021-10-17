اتحاد الكرة العراقي يقيل باسل كوركيس ويحل مكتبه الاعلامي

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم يوم الاحد، حل مكتبه الاعلامي واقالة باسل كوركيس من منصبه مديرا للمنتخب العراقي.

وذكر بيان للاتحاد ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن اجتماع الاتحاد العراقي لكرة القدم خرج بمقررات جديدة في اجتماعه اليوم.

وأشار البيان إلى ان من ابرز تلك المقررات :

١- حل جميع اللجان بالاضافة الى المكتب الاعلامي على ان يكون عملها مؤقتاً لحين تشكيل لجان جديدة مع امكانية الابقاء على بعض الاعضاء بالاعتماد على تقارير لجنة التقييم .

٢- اعتماد معايير جديدة لاختيار اعضاء اللجان كافة فضلاً عن اعضاء المكتب الاعلامي .

٣- اعادة تسمية المنسقين الاعلاميين للمنتخبات وفق معايير محددة .

٤- تعيين غيث مهنا مديراً إدارياً للمنتخب الوطني .

٥- تسهيل الاجراءات واكمال البيانات الخاصة باللاعبين المحترفين الذين طلب الملاك الفني للمنتخب الوطني استدعائهم لمباريات التصفيات المقبلة .

٦- العمل على تأمين متابعة الملاك الفني المساعد لمنتخبنا الوطني الاول لمباريات الدوري الممتاز حضورياً وتسهيل الاجراءات الخاصة بضم اللاعبين الجدد .

٧- تفويض لجنة برئاسة النائب الاول لرئيس الاتحاد علي جبار وعضوية السادة يونس محمود النائب الثاني لرئيس الاتحاد وغالب عباس الزاملي واحمد عودة الموسوي والمستشار القانوني محمد حيدر لحل اشكالات النقل التلفزيوني لمباريات الدوري وخلال ٤٨ ساعة .

٨- تقديم طلب رسمي لوزارة الشباب والرياضة من اجل مخاطبة مجلس الوزراء لدعم استضافة العراق لبطولة غرب اسيا للشباب .

٩- التنسيق مع اتحاد الصحافة الرياضية ورابطة الاعلام الرياضي المرئي من اجل تأمين تواجد الموفدين الاعلاميين مع الوفود الرسمية للمنتخبات الوطنية .

١٠- تعيين عضو الاتحاد احمد عودة زامل ناطقاً رسمياً .

١١- تحديد الثلاثاء القادم موعداً نهائياً لتكييف الوضع القانوني لاعضاء الاتحاد وفق قانون الاتحادات رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢١ .