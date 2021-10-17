سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اتحاد الكرة العراقي يقيل باسل كوركيس ويحل مكتبه الاعلامي

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-17T18:04:25+0000
اتحاد الكرة العراقي يقيل باسل كوركيس ويحل مكتبه الاعلامي

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم يوم الاحد، حل مكتبه الاعلامي واقالة باسل كوركيس من منصبه مديرا للمنتخب العراقي.

وذكر بيان للاتحاد ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن اجتماع الاتحاد العراقي لكرة القدم خرج بمقررات جديدة في اجتماعه اليوم.

وأشار البيان إلى ان من ابرز تلك المقررات :

١- حل جميع اللجان بالاضافة الى المكتب الاعلامي على ان يكون عملها مؤقتاً لحين تشكيل لجان جديدة مع امكانية الابقاء على بعض الاعضاء بالاعتماد على تقارير لجنة التقييم .

٢- اعتماد معايير جديدة لاختيار اعضاء اللجان كافة فضلاً عن اعضاء المكتب الاعلامي .

٣- اعادة تسمية المنسقين الاعلاميين للمنتخبات وفق معايير محددة .

٤- تعيين غيث مهنا مديراً إدارياً للمنتخب الوطني .

٥- تسهيل الاجراءات واكمال البيانات الخاصة باللاعبين المحترفين الذين طلب الملاك الفني للمنتخب الوطني استدعائهم لمباريات التصفيات المقبلة . 

٦- العمل على تأمين متابعة الملاك الفني المساعد لمنتخبنا الوطني الاول لمباريات الدوري الممتاز حضورياً وتسهيل الاجراءات الخاصة بضم اللاعبين الجدد .

٧- تفويض لجنة برئاسة النائب الاول لرئيس الاتحاد علي جبار وعضوية السادة يونس محمود النائب الثاني لرئيس الاتحاد وغالب عباس الزاملي واحمد عودة الموسوي والمستشار القانوني محمد حيدر لحل اشكالات النقل التلفزيوني لمباريات الدوري وخلال ٤٨ ساعة .

٨- تقديم طلب رسمي لوزارة الشباب والرياضة من اجل مخاطبة مجلس الوزراء لدعم استضافة العراق لبطولة غرب اسيا للشباب .

٩- التنسيق مع اتحاد الصحافة الرياضية ورابطة الاعلام الرياضي المرئي من اجل تأمين تواجد الموفدين الاعلاميين مع الوفود الرسمية للمنتخبات الوطنية . 

١٠- تعيين عضو الاتحاد احمد عودة زامل ناطقاً رسمياً .

١١- تحديد الثلاثاء القادم موعداً نهائياً لتكييف الوضع القانوني لاعضاء الاتحاد وفق قانون الاتحادات رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢١ .

related

كوركيس: باق مع المنتخب ولم ابلغ بالابعاد وهنالك من يخلط الأوراق

Date: 2021-09-20 08:11:37
كوركيس: باق مع المنتخب ولم ابلغ بالابعاد وهنالك من يخلط الأوراق

اتحاد القدم يجري تغييرات في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز

Date: 2019-10-23 22:14:42
اتحاد القدم يجري تغييرات في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز

العنكوشي يسعى لسحب الثقة عن عدد من أعضاء اتحاد الكرة الجديد

Date: 2021-10-04 08:43:50
العنكوشي يسعى لسحب الثقة عن عدد من أعضاء اتحاد الكرة الجديد

إغلاق باب الترشح لانتخابات اتحاد كرة القدم العراقي

Date: 2021-07-30 15:41:46
إغلاق باب الترشح لانتخابات اتحاد كرة القدم العراقي

المنتخب العراقي يفاتح صربيا لاقامة معسكر تدريبي ومباريات ودية

Date: 2021-07-15 07:42:52
المنتخب العراقي يفاتح صربيا لاقامة معسكر تدريبي ومباريات ودية

عمومية اتحاد الكرة تصوّت على النظام الأساسي لعام 2021 وقانون الانتخابات

Date: 2021-04-04 13:25:30
عمومية اتحاد الكرة تصوّت على النظام الأساسي لعام 2021 وقانون الانتخابات

دورة تحكيمية لتخريج 25 مشرفة للكرة النسوية

Date: 2020-11-14 18:53:27
دورة تحكيمية لتخريج 25 مشرفة للكرة النسوية

تطبيعية الاتحاد العراقي تحدد مواعيد اجراء انتخابات الاتحادات الفرعية

Date: 2021-07-01 06:37:51
تطبيعية الاتحاد العراقي تحدد مواعيد اجراء انتخابات الاتحادات الفرعية