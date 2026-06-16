اتحاد الكرة العراقي يقلص دوري نجوم العراق إلى 18 فريقاً

شفق نيوز- بغداد

كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن اعتماد نظام جديد للهبوط والصعود في دوري نجوم العراق ابتداءً من الموسم الكروي 2027-2028، وذلك ضمن خطة تنظيمية تهدف إلى تطوير شكل المنافسات ورفع مستوى التنافسية.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الفرق في المراكز الأربعة الأخيرة من دوري نجوم العراق (17 إلى 20) ستهبط إلى الدوري العراقي الممتاز، فيما يتأهل بطل الدوري الممتاز ووصيفه إلى دوري نجوم العراق فقط، دون إقامة مباريات ملحق (بلي أوف).

وأوضح أن دوري نجوم العراق سيستقر على 18 نادياً بعد تطبيق النظام الجديد، ضمن خطة تدريجية لإعادة هيكلة عدد الفرق في الدوري الأعلى.

وبين أن هذا التغيير الجديد سيتم اعتماده اعتباراً من الموسم بعد المقبل 2027-2028، أما بالنسبة للموسم المقبل 2026-2027 سيبقى عدد فرق دوري نجوم العراق كما هو عليه 20 فريقاً.

وأشار الاتحاد إلى أن الموسم الجديد من دوري نجوم العراق سينطلق في شهر آب/ أغسطس من العام الحالي، ويختتم في شهر أيار/ مايو 2027، وفق الجدولة الزمنية المعتمدة للمسابقات.

ويأتي هذا التعديل في إطار سعي الاتحاد العراقي لكرة القدم إلى تنظيم روزنامة المنافسات المحلية بما يتماشى مع المعايير الكروية الحديثة وتطوير مستوى الدوري في السنوات المقبلة.