اتحاد الكرة العراقي يقرر تأجيل مباريات اليوم بسبب حادثة كربلاء

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، تأجيل مباريات الجولة 13 من دوري نجوم العراق المقررة اليوم الاربعاء إلى يوم غد الخميس.

ويأتي القرار إثر الأحداث التي شهدتها، أمس، مباراة كربلاء ودهوك، والتي أسفرت عن إصابة الحكم الدولي حسين فلاح بعد تعرضه للرشق بالحجارة من قبل أحد مشجعي فريق كربلاء.

وأكد رئيس لجنة الحكام في الاتحاد، محمد عرب، لوكالة شفق نيوز، أن القرار جاء استجابة لمطالب حكام العراق، الذين تأثروا نفسيًا وبدنيًا بما حدث لزميلهم.

وأضاف عرب أن الكابتن عدنان درجال، رئيس الاتحاد، عقد اجتماعاً مع لجنة ودائرة الحكام لمناقشة الحادثة ووضع حلول لتجنب تكرار مثل هذه الحالات المؤسفة.

وأشار عرب إلى أن لجنة الانضباط ستدرس تقرير مشرف المباراة لاتخاذ قرارات خاصة بشأن الواقعة، في إطار الحفاظ على نزاهة الدوري وضمان سلامة الحكام.

وكان حكام العراق الدوليون، إلى جانب حكام تقنية الفيديو (VAR) وحكام الدرجة الأولى، قد أعلنوا رفضهم إدارة مباريات الجولة 13 احتجاجاً على الاعتداء الذي تعرض له الحكم حسين فلاح في مباراة كربلاء ودهوك.