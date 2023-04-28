اتحاد الكرة العراقي يقرر تغيير مواعيد مباريات وملاعبها

شفق نيوز/ قررت لجنةُ المسابقات في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، يوم الجمعة، تعديل مواعيد عدد من المباريات بعد رفضِ الشركة المنفذة لمشروع ملعبِ الزوراء إجراء المباريات عليه مرةً أخرى بسبب عدم اكتمال أعمال الصيانة.

وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بعد تدخل مباشر من قبل لجنةِ المسابقات والاتصال بوزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع الذي أبدى تعاونه ومساعدته لحسم الموضوع، تمّ استحصال موافقة دائرة الأقاليم والمحافظات في وزارةِ الشباب والرياضة على إقامةِ مباراتين في ملعبِ الشعب الدوليّ يوم السبت الموافق 2023/4/29".

ونوهت الى أن "تحديد الملاعب واستحصال الموافقات لإقامتها ليست من مسؤوليةِ لجنة المسابقات، وإنما تقعُ خارج حدود مسؤولياتها، وهي قطعاً من واجباتِ الأندية في توفير الملاعب وتهيئتها".

والمباراتان هما:

1. الزوراء- النجف/ الساعة الخامسة عصراً.

2. الكهرباء - الصناعة/ الساعة التاسعة مساءً.