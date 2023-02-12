اتحاد الكرة العراقي يقرر استمرار الدوري الممتاز خلال الزيارة الرجبية

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، استمرار الدوري الممتاز خلال الزيارة الرجبية.

وقال عضو اللجنة نجم الاوسي لوكالة شفق نيوز، إن "مباريات الجولة الـ 17 لن تتوقف وستقام بموعدها ، رغم انها تتزامن مع أيام زيارة الإمام الكاظم".

واشار الى ان "هذه الجولة ستقام خلال يومي 15 و 16 من شهر شباط الجاري وستتواصل منافسات الدوري الممتاز كما تم تبليغ فرق الاندية الممتازة".

وتابع الاوسي ان "التوقف يؤثر على تواصل الدوري واستمراره ونحن كلجنة مسابقات لا نحبذ التأجيل مع احترامنا الشديد لمراسيم الزيارة التي انطلقت في بغداد".

وتتضمن طقوس "الزيارة الرجبية" السير على الأقدام من مناطق بغداد المختلفة وبعض المحافظات القريبة باتجاه منطقة الكاظمية شمالي العاصمة؛ حيث مرقد الإمام الكاظم.