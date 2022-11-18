اتحاد الكرة العراقي يقدم شكوى ضد نظيره الكوستاريكي ويهدد بمحكمة "كاس"

شفق نيوز/ أعلن الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القدم، يوم الجمعة، تقديم شَكوَى لدى الاتحادين الدوليّ والكونكاكاف على الاتحادِ الكوستاريكيّ لعدمِ تَنفيذِ بُنودِ العقدِ المُبرم بين الطرفين الخاصّ بإقامةِ مبارةٍ بين المنتخبين في مدينةِ البصرة.

وطالبَ الاتحادُ العراقيّ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بـ"الشرطِ الجزائيّ الذي تضمنهُ العقدُ لإخلال الجانبِ الكوستاريكيّ في بُنوده، ورفضه لجميعِ المُحاولاتِ لإقامةِ المُباراةِ على الرَّغم من التَسهيلاتِ الكبيرةِ التي قدّمت للمنتخبِ الكوستاريكيّ".

وتابع البيان، "سيحركُ الاتحادُ العراقيّ شَكوى في محكمةِ كاس في حال عدمِ استجابةِ الاتحادِ الكوستاريكيّ للشرطِ الجزائيّ في العقد".

وأمس الخميس، وصلت المفاوضات التي أجراها وفد عراقي في الكويت مع وفد المنتخب الكوستاريكي إلى طريق مسدود، لتلغى المباراة الودية المقررة وبشكل رسمي.

وأجرى وفد مكون من محافظ البصرة اسعد العيداني ورئيس اتحاد الكرة العراقي عدنان درجال، محادثات في الكويت مع وفد المنتخب الكوستاريكي لغرض اقامة مباراته الودية في البصرة.