اتحاد الكرة العراقي يقدم التعازي برحيل مارادونا

شفق نيوز/ قدم الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، التعازي للعائلة الكروية في العالم بوفاة النجم الأرجنتيني دييغو مارادونا.

وقال رئيس الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي إياد بنيان، في رسالة تعزية حصلت عليها وكالة شفق نيوز، "بوداع الأسطورة الأرجنتينية، دييجو أرماندو مارادونا، نقدم التعازي لأسرته وأصدقائه ورئيس الاتحاد الأرجنتيني، واصفاً رحيل الأسطورة بالخسارة المأساوية لعالم الساحرة المستديرة".

وقالَ بنيان: أرجو أن تتقبلوا تعازي القلبية على وفاة لاعب كرة القدم العالمي العظيم، دييغو مارادونا، نحن نعدّ وفاته خسارة كبيرة لعائلة كرة القدم في جميع أنحاء العالم، والكلمات لا يمكن أن تعبر عن حزننا العميق.

وأضافَ أن مارادونا كان لاعباً عظيماً لا يمكن نسيانهُ بسهولة، إنجازاته العظيمة كلاعبٍ ومدرب في الأرجنتين وأوروبا لا تزال حية في أذهان الجميع، نتذكر جيدا قيادته الفذة للمنتخب الأرجنتيني في كأس العالم 1986 بالمكسيك، وفوزه بأهم بطولة.