اتحاد الكرة العراقي يفند مزاعم الإعلام الكويتي بشأن اللاعب يوسف الإمام

شفق نيوز/ فنّد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، مزاعم الإعلام الكويتي بشأن مدى قانونية انضمام لاعب عراقي الأصل محترف في السويد إلى صفوف المنتخب الأولمبي، معتبراً ذلك محاولة كويتية للتأثير على معنويات اللاعبين.

وكانت صحيفة "القبس" الكويتية قد نشرت أمس الأحد خبراً تحت عنوان "مشاركة الإمام تهدد مشوار العراق"، وجاء في متن الخبر أن "المنتخب الأولمبي العراقي قد يواجه أزمة خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل عدم وضوح الصفة القانونية لمشاركةِ لاعبه جوزيف الإمام (يوسف الإمام) بصفوفه خلال التصفيات الحالية".

بدوره قال المنسق الإعلامي للمنتخب الأولمبي، ماهر حسان، لوكالة شفق نيوز، إن "على جريدةٍ مهمةٍ ومعروفة على مستوى دولة الكويت والخليج العربي أن تتوخى الدقة في نقل معلوماتها، والابتعاد عن الدخول في حيز محاولة الحرب النفسية على المنتخب الأولمبي الذي تنتظره يوم غد الثلاثاء مباراة مصيرية أمام المنتخب الكويتي في اختتام منافسات المجموعة السادسة المؤهلة للنهائيات الآسيوية دون 23 عاماً".

وأضاف "الاتحاد العراقي لكرة القدم، ممثلاً بقسم العلاقات وكسياق عمل متبع منذ سنوات عدة، لا يسمح مطلقاً بتمثيل أي لاعب عراقي محترف في الخارج لمنتخباتنا الوطنية دون الحصول على الموافقات الرسمية من قبل الـFIFA عبر المخاطبات الرسمية بالصدد المذكور".

وأكد أنه "تمت مفاتحة الاتحاد الدولي من أجل نقل ملف اللاعب يوسف الإمام من الاتحاد السويدي إلى الاتحاد العراقي لتمثيل منتخبنا الوطني دون 23 عاماً، وصدر الرد بتاريخ 30/5/2023 بالموافقة الرسمية والتي نصت على أن اللاعب يوسف الإمام مؤهل للعب مع المنتخبات العراقية بأثر فوري".

وبين حسان أن "رد الاتحاد الدولي لم يقتصر على تحديد يوسف الإمام بتمثيل منتخبنا الوطني دون 23 عاماً، بل أكد على أن اللاعب متاح لتمثيل جميع المنتخبات الوطنية الممثلة للاتحاد العراقي حسب العمر المحدد لمنافساتِ المنتخبات السنية".

ولفت إلى أنه "في معرضِ تصحيح المعلومات للجريدة الكويتية، فإن محترف مالمو السويدي يوسف الإمام لم يمثل مطلقاً منتخب السويد دون 23 عاماً بأي مباراةٍ ودية أو رسمية".

وزاد "الاتحاد العراقي قدم جميع الأوراق الرسمية للاتحاد الآسيوي، بالإضافة إلى قرار الاتحاد الدولي لنقل ملف اللاعب تمهيداً لتمثيله المنتخبات العراقيّة في نظام (الافكاس) لإصدار بطاقة الاعتماد الرسمية تمهيداً للسماح له بالمشاركةِ في التصفيات الأولمبية".

وأردف بالقول "لو كانت هناك مشكلة في أوراق اللاعب كما ادعت جريدة القبس الكويتية لما تم منح اللاعب البطاقة الآسيوية واعتماده لاعباً رسمياً مسجلاً لدى الاتحاد القاري تابعاً للمنتخب الأولمبي العراقي في التصفيات الآسيوية تحت 23 عاماً".

واختتم حسان بالقول إن "الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي يتعامل فنياً ونفسياً مع هذه اللقاءات باحترافية عالية من دون الاكتراث لمثل هذه الأنباء العارية عن الصحة".