اتحاد الكرة العراقي يفند "شائعات" اقتحمت الوسط الرياضي: مباراة كوستاريكا وفنزويلا قائمة 

شفق نيوز/ نفى الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، يوم الاثنين، ما تناولته وسائل إعلام بشأن تراجع الاتحاد الفنزويلي عن قراره واعتذاره عن الحضور إلى العراق لخوض مباراة ودية، مفندا وصول تحذيرات إليه من جهات مجهولة .

وقال عضو اتحاد الكرة رحيم لفتة لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد لم يرده أي خطاب أو اتصال رسمي يؤكد اعتذار منتخب فنزويلا عن خوض منتخبه للقاء ودي مع منتخبنا الوطني، مبينا ان الدليل على عدم صحة المعلومات هو ان الاتحاد شكّل لجنة تنظيمية ستغادر اليوم الى البصرة مؤلفة من المتحدث رحيم لفته والاعضاء احمد عودة الموسوي وخلف جلال ومحمد ناصر، للتهيئة وتجهيز كل المتطلبات الخاصة بالمباراتين المقبلتين امام كوستاريكا وفنزويلا يومي 17 و 21 من هذا الشهر .

وبين لفتة، أن هناك قلة من الذين يثيرون الشائعات المغرضة كما فعلوا في تصفيات الشباب التي كانت مقررة في البصرة حينما انسحبت استراليا، وبالتالي تم تحويل التصفيات الى الكويت بدلا البصرة، موضحاً اأن هذه التصرفات غير لائقة بمجتمعنا وعلينا تلافيها ومحاربتها والتعاون سويةً من اجل انقاذ اللعبة وبناءها من جديد.

وأضاف أن هذه الاثارات والضجات الإعلامية المفتعلة لاتهمنا، مؤكدا أن الاتحاد ماضٍ في تحقيق أهدافه وبناء كرة قدم تليق باسم العراق.

وتابع، سنباشر كلجنة بعملنا الذي كلفنا به من اليوم وسنسعى في انجاز مهمتنا على أفضل حال .

وأثارت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المهتمة بالشأن الرياضي العراقي أخباراً تفيد باعتذار الاتحاد الفنزويلي، وانسحاب منتخبه الكروي من خوضه للقاء ودي أمام منتخب العراق بسبب بلوغه أنباء من جهات مجهولة بان العراق "بلد غير آمن" لاحتضان المباراة المقررة بين منتخبي العراق وفنزويلا هذا الشهر .

يشار الى ان الاتحاد العراقي لكرة القدم، اعلن في بيان صدر نهاية الشهر الماضي إنه وافق رسمياً على خوض المنتخب الوطني مباراة ودية أمام نظيره الفنزويلي في 21 تشرين الثاني المقبل، وسيتم تحديد مكان إقامتها في العاصمة بغداد أو البصرة .

وغادرت بعثة المنتخب العراقي بغداد فجر اليوم الاثنين متوجها الى تركيا بطريقه اسبانيا تحضيراً لمواجهتي المكسيك والاكوادور في 9 و 12 من شهر تشرين الثاني الحالي.