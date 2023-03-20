اتحاد الكرة العراقي يعوض نقص لاعبي المنتخب في معسكر روسيا وينهي أوراق محترف جديد

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إضافة 4 لاعبين كبدلاء عن لاعبي المنتخب العراقي الذي تعذر دخولهم في القائمة النهائية لودية روسيا، فيما أنهى الأوراق الرسمية لمحترف عراقي في السويد تمهيدا لضمه للمنتخب في الفترة المقبلة.

وقال المنسقُ الإعلامي للمنتخبِ العراقي، محمد عماد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الجهاز الفنيّ قررَ إضافةَ أربعة لاعبين هم كل من حمزة عدنان، ومصطفى محمد، وحسين عمار وكرار نبيل، وذلك لتعويض غياب اللاعبين الذين سيتعذر عليهم التواجد في معسكر روسيا، وهم الاي فاضل، وأمير العماري، وكيفن يعقوب، بسبب مُمانعةِ أنديتهم من السفر إلى روسيا، وكذلك غياب كل من فراس ضياء وميرخاس دوسكي بسبب الإصابة".

من جهة أخرى أوضح الاتحاد العراقي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "أنجز، اليوم الاثنين، الأوراقُ الرسميّة للاعب سيريوس السويدي اندريه السناتي، المتواجد في بغداد لإكمال أوراقه واللقاء بمدرب منتخبنا الوطنيّ كاساس".

ونقل البيان عن عضو لجنة المحترفين، أحمد الفلوجي قوله إن "إنجاز أوراق اللاعب مرت بمراحل عدة من السويد وصولاً الى بغداد، والتي تم فيها إصدار الأوراق الثبوتيّة لصاحب الـ 23 عاماً بفترةٍ قياسية"، مبينا أن "الفترة السابقة شهدت إنجازَ أوراق عائلة اللاعب كافة أولاً".

وأضاف الفلوجي أن "المرحلة الأخيرة ستكون إصدار جواز اللاعب قريباً حتى يتسنى لنا نقل ملفه من الاتحادِ السويدي الى الاتحاد العراقيّ ليكون متاحاً لتمثيل المنتخبِ الوطني".

وأشاد الفلوجي بـ"حرصَ ومتابعة رئيس الاتحاد والمكتب التنفيذيّ للاتحاد العراقيّ لكرة القدم لملف اللاعبين المحترفين ، خدمةً لمسيرة المنتخبات الوطنيّة ونجاحها في البطولاتِ المقبلة".