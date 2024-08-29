اتحاد الكرة العراقي يعلّق على قرار نظيره الكويتي: سنجتمع بالجهات الرسمية ونتخذ القرار

شفق نيوز/ علق الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، على قرار نظيره الكويتي الذي سمح بدخول 200 مشجع عراقي فقط لحضور مباراة المنتخبين التي ستقام في 10 ايلول المقبل بالكويت.

وكان هايف المطيري رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم قال في وقت سابق إن السلطات الكويتية سمحت بدخول 200 مشجع عراقي فقط إلى البلاد لحضور مباراة الكويت والعراق في تصفيات كأس العالم 2026.

وتعليقاً على هذا القرار عضو الاتحاد غالب الزاملي لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد سيخاطب نظيره الكويتي من أجل تسهيل مهمة الجماهير العراقية خلال لقاء المنتخبين العراقي والكويتي يوم 10 من أيلول المقبل".

‏وأضاف أن "اجتماعاً قريباً جدا سيجمع اتحاد الكرة بالجهات الرسمية العراقية المعنية وسيكون هناك تنسيق عالٍ لحل هذه المسألة، سيما وأنه من حق الجمهور العراقي الدخول لأي بلد لتشجيع منتخبه كون ذلك حق مشروع".

‏وبين أن "الاجتماع سيجمع الاتحاد بوزير الشباب والرياضة والخارجية ومحافظة البصرة بغية الخروج بقرارات تخص مسألة الجمهور ودخوله للكويت، سيما وأن العراق كان قد ابدى تسهيلات وتعاونا كاملا خلال دخول الوفود الكويتية والخليجية للعراق في خليجي 25 منها الدخول بدون تأشيرة والاستقبال الكبير عالي الحفاوة للجماهير الخليجية والوفود الرسمية".

في السياق، قال اسعد العيداني محافظ البصرة، إن "من الامور الطبيعية هو ان يدخل الجمهور العراقي للكويت في لقاء التصفيات الآسيوية، سيما وأننا في العراق فتحنا منافذنا للكويتيين بدون فيزا في الزيارة الاربعينية الاخيرة وبطولة خليجي 25 ولهذا من حق جمهورنا العراقي الدخول للكويت وتشجيع فريقه واعتقد ان المعاملة ستكون بالمثل".

واضاف ان "الموضوع سنناقشه مع الجهات المعنية كاتحاد الكرة لاستحصال الموافقات الرسمية ولا توجد مشكلة مع الاخوة الكويتيين بهذا الخصوص".

ومن جانبها أعلنت وزارة الشباب والرياضة العراقية انها ستخاطب وزارة الخارجية العراقية من اجل مفاتحة الجانب الكويتي بشكل رسمي للأستفسار حول التصريحات الأخيرة بخصوص دخول الجماهير العراقية الى الكويت، وسيتم التنسيق مع الاتحاد العراقي لكرة القدم لتوحيد المواقف والعمل بالمثل بخصوص دخول الجماهير.