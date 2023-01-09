اتحاد الكرة العراقي يعلن وضع خطة "محكمة" للسيطرة على الجمهور

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الإثنين، وضع خطة "محكمة" للسيطرة على دخول الجماهير الى ملاعب بطولة خليجي 25 في البصرة.

وقال عضو اتحاد الكرة فراس بحر العلوم لوكالة شفق نيوز، "لقد بدأ الزحف الجماهيري من الان بعد فتح بوابات ملعب مدينة البصرة استعدادا للقاءي اليمن وسلطنة عمان والعراق والسعودية".

واضاف ان "الجمهور تواجد منذ صباح اليوم وينتظر وقته للدخول ومتابعة المباراتين بعد حجزها للاماكن وحسب تخصيص المقاعد". وبين ان "انسيابية دخول الجمهور على مستوى عال ولم يحدث اي تدافع بين الجمهور".

واشار الى ان "الاتحاد والجهات الامنية الساندة وضعت خطة مشتركة للسيطرة على الوضع وعدم حدوث خروقات جماهيرية، ولا سيما ان الملعب سيشهد مباراة مهمة تعد قمة مبكرة لبطولة خليجي 25 بين العراق والسعودية".

ويلتقي في المباراة الاولى فريقي اليمن وسلطنة عُمان والتي تم تحديد موعدها في الساعة الرابعة والربع من عصر اليوم، تعقبها المباراة الثانية في الساعة السابعة والربع مساءً بين المنتخبين العراقي والمنتخب السعودي.

وشهدت مباراة افتتاح بطولة خليجي 25 بين العراق وعمان خروقات جماهيرية حيث لم يستطع بعض الجماهير ممن حجز تذكرة الدخول الى الملعب، فيما دخل آخرون الى الملعب وهم لا يحملون تذاكر دخول.