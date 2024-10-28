اتحاد الكرة العراقي يعلن موعد تجمع المنتخب الوطني لملاقاة الأردن وعمان

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، أن مدرب المنتخب خيسوس كاساس حدد موعداً أولياً لبدء تجمع المنتخب الوطني استعداداً لمواجهتي المنتخبين الأردني والعماني الشهر المقبل.

وقال عضو اتحاد الكرة غالب الزاملي لوكالة شفق نيوز، إن مدرب منتخبنا خيسوس كاساس قد حدد التاسع من شهر تشرين الثاني المقبل موعداً لتجمع المنتخب العراقي لكرة القدم استعداداً لمباراتي منتخبنا أمام نظيريه الأردني والعماني.

وأضاف أن التجمع سيكون في محافظة البصرة، حيث إن مباراة منتخبنا الوطني ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم أمام الأردن ستقام على ملعب المدينة الدولي، بينما ستكون مباراتنا الثانية على ملعب قابوس في سلطنة عمان.

وأشار إلى أن كاساس سيعلن قريباً عن قائمة بأسماء اللاعبين الذين سيمثلون المنتخب الوطني في تجمعهم المقبل بمحافظة البصرة.

وأوضح أن الاتحاد سيوفر كل وسائل النجاح لمنتخبنا خلال تواجده في المعسكر التدريبي الذي سيقام في التاسع من الشهر المقبل، بغية إنجاح مهمته وتحقيق نتيجة طيبة تسعد الجمهور العراقي.

ويخوض منتخب العراق لكرة القدم مباراتين من الجولتين الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم 2026، حيث ستكون مباراته الأولى أمام المنتخب الأردني بتاريخ 14 تشرين الثاني المقبل على ملعب البصرة الدولي، بينما يخوض مباراته الثانية أمام نظيره العماني بتاريخ 19 من الشهر المقبل في العاصمة مسقط، ويحتضن اللقاء ملعب السلطان قابوس.