اتحاد الكرة العراقي يعلن موعد انطلاق دوري دون 21 عاماً

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات في الإتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاربعاء، انطلاقَ دوري دون 21 عاماً يوم السبت الموافق 23 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

واقيم في مقر الإتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم، المؤتمرُ الفنيُّ الخاصّ بدوري فرق أندية الرديف دون 21 عاماً للموسم 2024- 2025 بحضور لجة المسابقات وممثلِ رابطة لاليغا بورخا، مسؤول الفئات العمريّة، وستقام البطولة بمشاركة (38) ممثلاً عن الأندية.

وتم توزيعها على خمس مجموعات، وعلى النحو الآتي: المجموعة الأولى ضمت فرقَ (النفط، الحدود، الكهرباء، كربلاء، نفط الوسط، الحسين، المصافي، أمانة بغداد).

أما المجموعة الثانية فتألفت من (النجف، الكرمة، الزوراء، ديالى، الرمادي، عفك، الكاظمية، الصناعة)، بينما تكونت المجموعة الثالثة من فرق (الشرطة، الطلبة، القوة الجوية، الكرخ، القاسم، الجولان، الفهد، الصناعات الكهربائية).

فيما ضمت المجموعة الرابعة "الشمالية" فرقَ (أربيل، دهوك، زاخو، بيشمركة السليمانية، نوروز، غاز الشمال، الموصل). أما المجموعةُ الخامسة "الجنوبية" فتألفت من: (الميناء، نفط البصرة، نفط ميسان، ميسان، البحري، الغراف، الناصرية).

وتتأهل من كلِ مجموعة ثلاثة فرقٍ مع أفضل ثلاثة فرقٍ من المجموعاتِ ليصبح المجموع 18 فريقاً يتأهل لدوري الرديف دون 21 عاماً للموسم المقبل.

أما الفرق الأخرى التي لم تتأهل فستلعب في المستوى الثاني لدوري الرديف دون 21 عاماً للموسم المقبل.