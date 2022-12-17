اتحاد الكرة العراقي: ملعب الميناء بات جاهزا

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، عن موعد تسلم ملعب الميناء في محافظة البصرة جنوبي البلاد من الشركة المنفذة، استعدادا لاحتضان بطولة خليجي 25 المقررة مطلع العام المقبل .

وقال عضو اتحاد الكرة، الناطق الإعلامي أحمد عودة الموسوي لوكالة شفق نيوز، إنه من المفترض أن يسلم ملعب الميناء من قبل الشركة المنفذة في العشرين من شهر كانون الاول الحالي، مؤكداً أن العمل متواصل بشكل مكثف في الملعب بإشراف مباشر وشخصي من قبل رئيس الاتحاد عدنان درجال، فضلاً عن الدعم الحكومي الكبير ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البصرة والوزارات والمؤسسات الساندة .

وأشار الموسوي، إلى أن الملعب أصبح جاهزاً باستثناء بعض الملاحظات الخاصة بما حول الملعب والطرق المؤدية إليه، وهذا كله سينجز بالجهود المتضافرة والدعم الحكومي.

وبين أنه أصبح من المؤكد احتضان ملعب الميناء مباراتان في افتتاح ملعب الميناء الأول سيجمع نادي الميناء بفريق نادي الكويت الكويتي يوم 26 من الشهر الحالي، ويوم 30 من الشهر ذاته بين منتخبنا الوطني والمنتخب الكويتي.

يشار الى ان رئيس الاتحاد الكويتي عبد الله الشاهين زار البصرة ملعب البصرة الدولي وملاعب التدريب في المدينة الرياضية وملعب الميناء، بصحبة الوفد المرافق له الذي ضم نائب رئيس الاتحاد أحمد عقلة، والنائب هايف الدهاني ومدير المنتخبات الكويتيّة سعود المزعل، رافقهم في الزيارةِ السفير العراقي في الكويت المنهل الصافي، للاطلاع على الاستعدادات الجارية لاحتضان خليجي 25 في البصرة، وتقديم الدعم الكامل للعراق من أجل إظهار البطولة بأفضل صورة من جميع النواحي الإدارية والفنية والتنظيمية، وكان باستقبالهم رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال .