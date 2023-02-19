اتحاد الكرة العراقي يعلن عن قائمة منتخب الشباب لنهائيات كأس آسيا

شفق نيوز/ أعلن الملاكُ التدريبيّ لمنتخبِ الشباب، بقيادة المدرب عماد محمد، اليوم الأحد، القائمةَ النهائيّة للمنتخب الذي ستشارك في نهائياتِ كأس آسيا للشباب التي ستستضيفها أوزبكستان في الأول من آذار المقبل إلى الثامن عشر من الشهر نفسه.

وذكر بيان لاتحاد الكرة العراقي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن القائمة ضمت (23) لاعباً وهم كلٌ من: إسماعيل أحمد، أسهر علي، سجاد محمد فاضل، حيدر عبد الكريم، سجاد محمد مهدي، عباس ماجد، عباس فاضل، عبد الرزاق قاسم، علي صادق، مسلم موسى، شربل شمعون، عباس كريم، كاظم رعد، علي جاسم، محمد جميل، عباس مانع، رضا عبد العزيز، عبود رباح، علي عباس، مصطفى قابيل، عبد القادر أيوب، آدم رشيد، حسين حسن امويد.

يذكر أن منتخبَ الشباب أوقعته القرعة في المجموعةِ الأولى إلى جانب أوزبكستان وسوريا وإندونيسيا، حيثُ سيفتتح مبارياته في النهائياتِ الآسيويّة بمواجهة المنتخب الإندونيسي في الأول من الشهر المقبل.