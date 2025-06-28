اتحاد الكرة العراقي يعلن عن الجولة الأخيرة للدوري الممتاز المؤهل للنجوم

شفق نيوز - بغداد

أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة العراقي، يوم السبت، عن مباريات الجولة الـ38 والأخيرة التي ستكون حاسمة للفرق المتاهلة من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم التي ستقام يوم الخميس الموافق 3 تموز المقبل.

‏وفي هذه الجولة، يواجه فريق غاز الشمال ضيفه فريق الناصرية، في حين يلاقي فريق الجولان ضيفه فريق الصناعة، ‏بينما يواجه فريق أمانة بغداد ضيفه فريق المصافي.

‏ويستضيف فريق البيشمركة ضيفه فريق الغراف في مباراة حاسمة مهمة للغراف، أما فريق الكاظمية فسيواجه ضيفه فريق عفك، ‏وفي مباراة حاسمة مهمة أخرى يلاقي فريق الموصل ضيفه فريق مصافي الجنوب.

بدوره سوف يلاقي فريق الصناعات الكهربائية ضيفه فريق نادي الحسين، في حين يلاقي فريق الرمادي على ملعبه فريق نفط الوسط، ‏ويستضيف فريق الفهد على ملعبه فريق الاتصالات، وأخيرا يواجه فريق ميسان ضيفه فريق البحري.

وتتنافس فرق الموصل والغراف وأمانة بغداد والجولان، على المراكز الأولى لخطف بطاقتي التأهل لدوري نجوم العراق.