اتحاد الكرة يحدد أسعار تذاكر مباريات خليجي 25 والسوداني يزور البصرة للاشراف على التحضيرات

أعلن المتحدث باسم الاتحاد العراقي لكرة القدم، أحمد الموسوي، يوم السبت، إطلاق بيع تذاكر مباريات خليجي 25 المقرر إقامتها مطلع العام المقبل، فيما سيزور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني غدا الأحد محافظة البصرة للإشراف على التحضيرات للبطولة.

وقال الموسوي في مؤتمر صحفي عقده اليوم حول آلية بيع التذاكر، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن التذاكر تنقسم إلى أربع فئات بالألوان (الأخضر والأصفر والماروني والسمائي)، مبينا أن هذه الفئات الأربع قسمت وفق التسعيرة الآتية الفئة الأولى باللون الأخضر للمباراتين الأوليين 30 دولاراً أمريكياً أي ما يعادل 45 الف دينار عراقي، الفئة الثانية اللون الأصفر يكون السعر أقل من الأولى 20 دولاراً أي ما يعادل 30 الف دينار، والفئة الثالثة الماروني في جهة خلف المرميين في الملعب إلى الجهة الأعلى يكون 14 دولارا ما يُعادل 20 الف دينار، والفئة الأخيرة وهي اللون السمائي يكون سعرها 10 دولارات أي 15 الف دينار عراقي.

وأضاف أن الجولة الثالثة للمباريات التي ستُقام في ملعبي البصرة والميناء سيكون السعر أقل إلى النصف بينما سيتم تحديد أسعار جديدة للنصف النهائي والنهائي في وقت لاحق، موضحا أن هذا الترتيب يكون للحجز الإلكتروني وأعلى حد للحجز سواء للإلكتروني أم الحجز المباشر 20 تذكرة.

أما عن البيع المباشر فقال الموسوي، إن البيع المباشر سيكون في ملعب البصرة الدولي، وملعب الميناء و(شنشل مول)، و(تايم سكوير مول)، و(كورنيش العشار).

وشدد على أن الإتحاد سيراقب عن كثب بيع التذاكر في السوق السوداء، ولا يمكن السيطرة على البيع بهذه الطريقة لأنها حصلت في كأس العالم ايضا.

وأكد المتحدث باسم اتحاد الكرة، أن بيع التذاكر لا يقتصر على العراقيين فقط بل يمكن للمواطنين من الدول المشاركة الدخول على الموقع الالكتروني المخصص لخليجي 25 والضغط على العلم الخاص بهم ويمكنهم الشراء بالعملتين الدينار العراقي والدولار.

كما نوه الموسوي إلى أن اتحاد الكرة تعاقد مع شركة اميركية لتنظيم عملية البيع و دخول الجماهير الى أماكن جلوسهم في الملعب لقاء حصولهم على 9 ملايين دولار لهذه العملية، مردفا بالقول إن 70%؜ من ريع مباريات خليجي 25 سيكون من نصيب اتحاد الكرة و 30% لاتحاد كأس الخليج، مشيرا الى ان البيع سيبدأ اعتباراً من يوم غد الأحد.

وأرفق الاتحاد رابطاً إلكترونياً لبيع التذاكر: http://tickethour.queue-it.net/?c=tickethour&e=arabgulfcup2023&t=http%3A%2F%2Fagc2023.tmtickets.co.uk%2F&cid=en-US

في غضون ذلك قال مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز، إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني سيتوجه غداً إلى محافظة البصرة للإشراف على استعدادات إقامة خليجي 25 يرافقه سفراء من الدول العربية.