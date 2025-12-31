اتحاد الكرة العراقي يعلن جدول الجولة الـ 14 من الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز- بغداد

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن مباريات الجولة الـ14 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، والمقرر انطلاقها يوم الأحد المقبل الموافق 4 كانون الثاني/يناير 2026، بإقامة مباراتين؛ تجمع الأولى فريق الفهد مع ضيفه نفط الوسط، فيما تجمع الثانية فريق البصرة مع ضيفه المصافي.

وتقام سبع مباريات في اليوم التالي، الاثنين المقبل، إذ يلاقي فريق الرمادي ضيفه ميسان، فيما يواجه فريق الحدود ضيفه مصافي الجنوب، ويستضيف فريق كربلاء نظيره الناصرية.

كما يستضيف نادي الحسين على ملعبه فريق عفك، ويواجه غاز الشمال ضيفه البحري، بينما يلاقي فريق الاتصالات على ملعبه فريق الجيش، في حين يستضيف فريق الكاظمية فريق الحشد الشعبي.

وتختتم مواجهات الجولة الـ14 يوم الثلاثاء المقبل بإقامة مباراة واحدة تجمع فريق الجولان مع فريق البيشمركة.

وتنطلق جميع مباريات الجولة الـ14، البالغ عددها عشر مواجهات، عند الساعة الـ 2:30 عصراً.

ويتصدر فريق الجولان ترتيب أندية الدوري الممتاز بنهاية الجولة الـ13 من المرحلة الأولى برصيد 28 نقطة، يليه فريق الحدود في المركز الثاني برصيد 25 نقطة، ثم فريق كربلاء ثالثا بالرصيد ذاته، لكن بفارق المواجهات.