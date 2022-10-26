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اتحاد الكرة العراقي يعلن توقف الدوري الممتاز "مؤقتاً" 

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-26T10:42:25+0000
اتحاد الكرة العراقي يعلن توقف الدوري الممتاز "مؤقتاً" 

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة العراقي، اليوم الأربعاء، عن توقف الدوري الممتاز بعد الجولة الخامسة الأحد المقبل، مشيرة إلى أن موعد استئنافه سيكون شهر تشرين الثاني المقبل .

وقال عضو لجنة المسابقات نجم الآوسي لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة حددت الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني المقبل موعداً لانطلاق الجولة السادسة لدوري الكرة الممتاز"، مبيناً أن "التوقف فرصة لادامة ملاعب الدوري، ورش البذور في ملاعب الشعب والحبيبية والكوت وكربلاء والنجف وميسان الحاضنة لمنافسات الدوري الممتاز".

واضاف أن "التأجيل جاء أيضاً لتزامن إعداد المنتخب للمباريات الودية الدولية التي تقام خلال شهر تشرين الثاني المقبل".

وبين أن "اللجنة قررت إجراء قرعة الكأس الساعة 11 يوم الخميس، وقرعة دوري الدرجة الاولى الساعه 3 يوم الخميس أيضاً الموافق 27 من هذا الشهر في مقر الاتحاد"، لافتاً إلى أن "قرعة الكأس تشمل أندية الدرجتين الأولى والثانية".

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