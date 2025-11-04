اتحاد الكرة العراقي يعلن برنامج “أسود الرافدين” لمواجهتي الإمارات المقبلة

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، منهاج استعدادات الفريق قبل خوض مباراتي الإمارات المقررتين يومي 13 و18 من الشهر الحالي، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، وبالتنسيق مع مدرب المنتخب الوطني غراهام أرنولد.

وبحسب بيان صادر عن الاتحاد ورد لوكالة شفق نيوز، فإن المعسكر التدريبي للاعبين المحليين سيقام في العاصمة بغداد ابتداءً من السادس من الشهر الحالي، تمهيداً للسفر إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي في التاسع من الشهر نفسه.

وأشار البيان، إلى أن اللاعبين المحترفين سيلتحقون بتدريبات المنتخب في أبو ظبي اعتباراً من التاسع من الشهر الحالي أيضاً، وذلك استعداداً لانطلاق المرحلة الأخيرة من التحضيرات قبل خوض المواجهتين.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني العراقي المباراة الأولى أمام نظيره الإماراتي في أبو ظبي يوم الثالث عشر من الشهر الحالي، على أن تُقام المباراة الثانية في مدينة البصرة أقصى جنوب العراق يوم الثامن عشر من الشهر ذاته.