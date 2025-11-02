اتحاد الكرة العراقي يعلن برنامج "أسود الرافدين" لمواجهتي الإمارات المقبلة

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم وبالتنسيق مع مدرب المنتخب الوطني "أسود الرافدين" غراهام أرنولد، يوم الأحد، منهاج استعدادات الفريق قبل خوض مباراتي الإمارات يومي 13-18 من الشهر الحالي، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وبحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، فإن المعسكر التدريبي للاعبين المحليين سيقام في العاصمة بغداد، ابتداءً من السادس من الشهر الحالي تمهيداً للسفر إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي في التاسع من الشهر نفسه.

كما أشار البيان إلى أن اللاعبين المحترفين سيلتحقون بتدريبات المنتخب في أبو ظبي، اعتباراً من التاسع من الشهر الحالي أيضاً استعداداً لانطلاق المرحلة الأخيرة من التحضيرات.

وسيخوض المنتخب الوطني المباراة الأولى أمام نظيره الإماراتي في أبو ظبي يوم الثالث عشر من الشهر الحالي، فيما ستقام المباراة الثانية في مدينة البصرة أقصى جنوب العراق يوم الثامن عشر من الشهر ذاته.